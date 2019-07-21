В сеть «слили» предварительные результаты экзитполов: какая партия побеждает на выборах?

В интернете появились неофициальные предварительные данные экзитполов парламентских выборов в Украине. Как выяснили журналисты «Фразы», их в своем Twitter опубликовало издание «УП».

Так, по состоянию на 13-00 в Верховную Раду по пропорциональной системе проходят следующие «алкогольные напитки»:

Зелений мексиканець ‒ 45,58%;

Горілка російська «Ведмідь і Ко» ‒ 18,93%;

Коктейль «Європейський» ‒ 7,48%;

Вдова Кліко ‒ 6,86%;

Отмечается, что результаты были «подбиты» по итогам опроса почти 135 тысяч украинцев, принявших участие в голосовании.

Как писала «Фраза», Зеленский заявился на голосование вместе с женой. Но «ошибок прошлого» уже не повторил.

Ранее сообщалось, что на главу партии Зеленского прямо на участке «напала» пенсионерка.