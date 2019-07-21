В Киеве вспыхнул пожар на Дарницкой ТЭЦ

В субботу вечером, 20 июля, в Киеве произошел пожар на территории Дарницкой ТЭЦ. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом пишет пресс-центр столичной ГСЧС на своей странице в Facebook.

Сообщается, что сообщение о возгорании на улице Гната Хоткевича поступило в дежурную часть спасателей приблизительно в 21-50. На место ЧП было направлено сразу 5 пять единиц техники и 23 человека личного состава.

По предварительным данным, причиной ЧП стало короткое замыкание электропроводов на козловом кране, что и привело к последующему возгоранию силового агрегата.

Отмечается, что уже в 22-08 пожар был локализован, а в 22-26 ‒ полностью ликвидирован.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Как писала «Фраза», в Подмосковье эпично вспыхнула ТЭЦ.

Ранее сообщалось, что в Греции из-за сильного пожара эвакуировали целый остров.