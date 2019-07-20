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В Питере дагестанец порезал ножом украинских инвалидов

В Питере дагестанец порезал ножом украинских инвалидов

В пятницу вечером, 19 июля, в российском городе Санкт-Петербурге уроженец Дагестана набросился с ножом на двоих граждан Украины, имеющих инвалидность. Как выяснили журналисты «Фразы», резонансный инцидент произошел на станции «Пушкинская» Кировско-Выборгской линии метрополитена.

Как пишет местное издание «Фонтанка», конфликт в вагоне метро возник после того, как 36-летний житель дагестанского города Дербента спросил двоих глухонемых украинцев, будут ли они выходить на «Пушкинской».

Разумеется, ответа он не получил и, не разобравшись в чем дело, схватился за нож.

Сообщается, что дагестанец нанес одному из украинцев два удара, а второму ‒ один. В свою очередь, за несчастных пассажиров заступились другие люди, которые обезвредили агрессора и передали его в руки полиции.

Раненных украинцев доставили в Мариинскую больницу в тяжелом состоянии. Их прооперировали.

Нападавшему же грозит уголовная ответственность по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». К слову, ранее его уже судили за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, а также применение насилия в отношении представителя власти при исполнении обязанностей.

Как писала «Фраза», в Киеве кавказцы обстреляли плавучий ресторан.

Ранее сообщалось, что кавказцы устроили кровавый дебош в модном киевском клубе.

Тэги: Дагестан, общество, уголовное дело, метрополитен, мир, конфликт, украинцы, инвалид, Санкт-Петербург, ножевые ранения, глухота, инвалидность, новости Украины, кавказцы

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