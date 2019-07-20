У Зеленского уже определились с кандидатурой спикера будущей Рады, ‒ росСМИ

В президентской партии «Слуга народа» уже определились с кандидатурой председателя будущего парламента ‒ им стал Дмитрий Разумков. Как выяснили журналисты «Фразы», об сообщает российское агентство РБК со ссылкой сразу на три источника, близких к избирательному штабу политсилы.

«Он (Разумков ‒ ред.) заслужил этот пост. Вся организационная работа с самого начала (президентской кампании) была на нем», ‒ объяснил позицию партии собеседник агентства, близкий к Разумкову.

Кроме того, два знакомых последнего подтвердили, что именно его кандидатура как руководителя процесса партийного строительства и спикера двух кампаний рассматривается как приоритетная.

«У нас есть хороший принцип ‒ не делать должностей до победы. Он нас не подвел на президентских выборах и не подводит и сейчас. Проведем выборы, посмотрим на результат и дальше будем принимать решения», ‒ прокомментировал изданию «схему» распределения должностей после выборов глава предвыборного штаба «Слуги народа» Александр Корниенко.

По словам Корниенко, с Разумковым они прошли президентскую и парламентские кампании, и он может лично охарактеризовать его «только с позитивной стороны».

«Он сумел стать настоящим лидером команды и сможет организовать работу парламента, если депутаты доверят ему спикерство», ‒ подчеркнул руководитель штаба.

Сам же Дмитрий Разумков от комментариев отказался.

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