Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

У Зеленского уже определились с кандидатурой спикера будущей Рады, ‒ росСМИ

У Зеленского уже определились с кандидатурой спикера будущей Рады, ‒ росСМИ

В президентской партии «Слуга народа» уже определились с кандидатурой председателя будущего парламента ‒ им стал Дмитрий Разумков. Как выяснили журналисты «Фразы», об сообщает российское агентство РБК со ссылкой сразу на три источника, близких к избирательному штабу политсилы.

«Он (Разумков ‒ ред.) заслужил этот пост. Вся организационная работа с самого начала (президентской кампании) была на нем», ‒ объяснил позицию партии собеседник агентства, близкий к Разумкову.

Кроме того, два знакомых последнего подтвердили, что именно его кандидатура как руководителя процесса партийного строительства и спикера двух кампаний рассматривается как приоритетная.

«У нас есть хороший принцип ‒ не делать должностей до победы. Он нас не подвел на президентских выборах и не подводит и сейчас. Проведем выборы, посмотрим на результат и дальше будем принимать решения», ‒ прокомментировал изданию «схему» распределения должностей после выборов глава предвыборного штаба «Слуги народа» Александр Корниенко.

По словам Корниенко, с Разумковым они прошли президентскую и парламентские кампании, и он может лично охарактеризовать его «только с позитивной стороны».

«Он сумел стать настоящим лидером команды и сможет организовать работу парламента, если депутаты доверят ему спикерство», ‒ подчеркнул руководитель штаба.

Сам же Дмитрий Разумков от комментариев отказался.

Как писала «Фраза», у Зеленского ищут Генпрокурора, который арестует имущество Порошенко.

Ранее у Зеленского придумали, как переиграть всех врагов. Как внешних, так и внутренних.

Тэги: Верховная Рада Украины, выборы, общество, политика, кандидатура, спикер, Владимир Зеленский, новости Украины, Слуга народа, Дмитрий Разумков

Комментарии

Статьи

20.07.19 08:36

«Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» как оружие для Сталина

Автор: Товарищ Краснов

Интервью

07.07.19 11:00

Чемпион мира Владислав Кучерук: Я сидел и осознавал, что на данный момент это самая важная игра в моей жизни

Автор: Андрей Шахов

Колонка автора
19.07.19 23:07

Петя в раю

Автор: Игорь Куренков

Дайджест

Отказавшись от Филарета, Епифаний дал зеленую улицу УГКЦ
20.07.19 19:14

Отказавшись от Филарета, Епифаний дал зеленую улицу УГКЦ

Автор: «UAinfo»

Выбор редакции
Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
Политическое самоубийство Шария
Политическое самоубийство Шария
Сто долларов: банковский «сервис» по-киевски
Сто долларов: банковский «сервис» по-киевски
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
Усик может стать новым президентом Украины?
Усик может стать новым президентом Украины?
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
fraza.ua

Главная новость дня

Одиозный министр по-жесткому раскритиковал «циркача» Зеленского

Одиозный министр по-жесткому раскритиковал «циркача» Зеленского
20.07.19 12:06
971
Последние новости
20.07.19 19:51

У Зеленского уже определились с кандидатурой спикера будущей Рады, ‒ росСМИ
20.07.19 17:09

На Ровенщине водоворот погубил отца с малолетним сыном
20.07.19 15:33

В сеть попало видео смертельного «лобового» ДТП возле «Юности» в Киеве
20.07.19 13:50

В Днепре избили ребенка-инвалида. Мальчик попал в больницу
20.07.19 12:06

Одиозный министр по-жесткому раскритиковал «циркача» Зеленского
20.07.19 10:43

Под Киевом в ДТП погибли сразу трое неосторожных пешеходов
19.07.19 23:36

В столице стартует «Межсезонье» Александра Яновича
Фото и Видео
В сеть попало видео смертельного «лобового» ДТП возле «Юности» в Киеве
В сеть попало видео смертельного «лобового» ДТП возле «Юности» в Киеве
В сеть попало видео смертельного «лобового» ДТП возле «Юности» в Киеве
В сеть попало видео смертельного «лобового» ДТП возле «Юности» в Киеве
Под Киевом в ДТП погибли сразу трое неосторожных пешеходов
Под Киевом в ДТП погибли сразу трое неосторожных пешеходов
Под Винницей разъяренная «амазонка» стреляла из револьвера и рубила дверь топором
Под Винницей разъяренная «амазонка» стреляла из револьвера и рубила дверь топором
Инцидент с Зеленским: Полторак пошел в полный отказ
Инцидент с Зеленским: Полторак пошел в полный отказ
В Австрии разбился самолет – погибли люди
В Австрии разбился самолет – погибли люди
Известная российская актриса упала со сцены во время спектакля. Сейчас в реанимации ее спасают врачи
Известная российская актриса упала со сцены во время спектакля. Сейчас в реанимации ее спасают врачи
Ночью по Харькову и области прокатилась волна дерзких взрывов
Ночью по Харькову и области прокатилась волна дерзких взрывов
Банда налетчиков вскрыла банкомат под Днепром: появилось видео взрыва
Банда налетчиков вскрыла банкомат под Днепром: появилось видео взрыва
Американцы показали испытание «огненного» беспилотника для… сельского хозяйства
Американцы показали испытание «огненного» беспилотника для… сельского хозяйства
В США бактерии заживо съели мужчину и девочку, которые искупались в море (18+)
В США бактерии заживо съели мужчину и девочку, которые искупались в море (18+)
fraza.ua
Новости блогосферы
14.07.19 15:21

Президенту нужно поставить на место свою челядь
27.06.19 15:53

Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
16.06.19 17:53

Неуважаемые Юраши, земля под вашими ногами гореть будет!
16.06.19 12:21

Президентский сайт до сих пор контролируют люди Порошенко

Опрос

Что будет с Порошенко после выборов?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.