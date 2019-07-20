На Ровенщине водоворот погубил отца с малолетним сыном

В пятницу, 19 июля, в селе Глинск Здолбуновского района Ровенской области произошла трагедия. Как выяснили журналисты «Фразы», здесь в озере утонули двое отдыхающих.

Как передает «Сегодня» со ссылкой на ГСЧС области, 39-летний мужчина и его 8-летний сын приехали в село из Ровно.

По предварительным данным, во время купания в водоеме отец усадил сына на плечи, однако неожиданно они попали в водоворот, выбраться из которого так и не смогли.

Тела погибших со дна озера подняли водолазы.

На месте ЧП работала следственно-оперативная группа полиции. Подробности трагедии выясняются.

Как писала «Фраза», за два месяца на отдыхе в турецкой Анталии погибли 13 украинцев.

Ранее сообщалось, что в Одессе девушку смыло в море волной.