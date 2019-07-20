В Днепре избили ребенка-инвалида. Мальчик попал в больницу

В Днепре пьяный отец избил собственного ребенка, имеющего инвалидность I группы. Как выяснили журналисты «Фразы», в результате инцидента 12-летний мальчик «загремел» на больничную койку.

Как передает Gorod, в дежурную часть полиции позвонила жительница одного из домов на улице Авиационной и сообщила, что ее сын в нетрезвом состоянии издевается над внуком.

Прибыв по вызову, правоохранители установили, что дебошир нанес своему сыну, страдающему сахарным диабетом, не менее пяти ударов по голове.

По словам бабушки, мать мальчика умерла 2 года назад, а ее сын, злоупотребляющий алкоголем, регулярно издевается над сыном и тратит его пенсию по инвалидности по своему усмотрению.

Сообщается, что мальчику потребовалась помощь медиков. Врач диагностировал у него ушиб мягких тканей лица и сотрясение мозга. Ребенка госпитализировали.

Сам же горе-отец, проведя «воспитательную» работу с сыном, завалился спать. Его разбудили и доставили в Новокодакское отделение полиции. Информацию о выявленном факте домашнего насилия к малолетнему передали в ювенальную превенцию.

Как писала «Фраза», в деле об убийстве 5-летнего мальчика нашли еще одного подозреваемого. Еще бы найти оружие.

Ранее в Киеве пьяный отморозок с ножом напал на ребенка.