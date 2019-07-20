Одиозный министр по-жесткому раскритиковал «циркача» Зеленского

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян раскрикиковал указ президента Владимира Зеленского о создании условий для развития и повышения качества автомобильных дорог. Как выяснили журналисты «Фразы», свои мысли одиозный чиновник изложил на странице в Facebook.

В частности, Омелян отметил, что, согласно «аналитике» главы госдарства, на ремонт дорог потребуется в три раза меньше средств, чем необходимо.

«Берем калькулятор, делим эту цифру на километраж. Получается 6 250 000 грн за капитальный ремонт 1 км дорог первой и второй категорий. А теперь спросим у украинских автодорожных компаний: Вы готовы делать капремонт в три раза дешевле, себе в убыток?» ‒ выразил недоумение министр.

«Это мне напомнило о зарплатах учителям по 4000 долл/месяц... Просто цирк на государственном уровне. Не стыдно?!», ‒ «подколол» Зеленского Омелян и добавил, что уже через три года президенту придется отвечать за последствия этого указа.

«Не морочьте никому голову и не позорьтесь. Просто выполняйте государственную стратегию по развитию автодорог Украины 2018-2022», ‒ резюмировал чиновник.

Как писала «Фраза», оскорбленный Омелян предложил создать уникальный зеленско-украинский словарь.

Ранее в сеть «слили» серьезный компромат на Омеляна.