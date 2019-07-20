В столице стартует «Межсезонье» Александра Яновича

С 24 июля по 26 августа в аукционном доме «Дукат» (Киев, Владимирская, 5) пройдет выставка Александра Яновича «Межсезонье». Как выяснили журналисты «Фразы», открытие выставки — 24 июля в 19:00.

Что для вас межсезонье? Мгновение между двумя эпохами. Время, когда становится очевидной необходимость и необратимость изменений. Когда перемены уже начались, но медленно и неявно, на глубоком, скрытом уровне реальности. «Межсезонье» Александра Яновича — это новая большая серия пейзажей, в равной степени реальных и абстрактных. Автор представляет панорамные обзоры безграничных пространств, заряженные большой энергией и пронизанные заметным волнением. Бумага в этих работах будто дышит, ее чистые участки граничат с густо закрашенными, фактурными, яркими. Твердые ландшафты смешиваются в один сюрреалистический коктейль с погодными явлениями. Синоптики обещают бродячие ветры, сонный дождь, местами — зеркальные воды.

Названия работ поэтичны и намекают зрителю на события, которые волнуют художника и заставляют выплескивать внутреннее смятение во внешнее межсезонье. Впрочем, лучше читать их после того, как вы увидите саму картину, пропустите ее сквозь себя — для чистоты эксперимента, постепенного наращивания резонанса действительностей художника и зрителя. Тогда они встретятся в момент накануне грозы, долгожданной и нефатальной.

Александр Янович — украинский художник; занимается живописью, графикой, скульптурой. Коллекционирует современное искусство, является куратором художественных проектов.

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