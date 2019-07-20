В Киеве откроется выставка «Где бы искупаться»

С 25 июля по 6 августа в ЦСИ «Белый Свет» (Киев, ул. Пушкинская, 21а, www.whiteworld.net) будет проходить выставка Егора Анцыгина «Где бы искупаться». Как выяснили журналисты «Фразы», на выставке живописные работы и арт-объекты будут представлены в качестве реплик воображаемого диалога, который начался с вопроса «Где бы искупаться?».

В ходе беседы автор вспоминает истории из личного опыта и прочитанные в интернете факты, рассуждает на тему экологии.

Экспозиция, как и сама рассказанная история, не является линейной. Ее можно начинать слушать с любого места, двигаясь в любую сторону. По мере продвижения в пространстве зритель начинает строить предположения о развитии сюжета, видит его ответвления, знакомится с новыми персонажами. И все же центральной темой выставки является эко-сознание и пути, которыми люди приходят к нему.

Художник Егор Анцигин родился 1989 года в городе Днепр. Работает с такими медиа, как инсталляция, фото, живопись, с партисипативными проектами, архивными материалами, ленд-арт проектами. С 2015 года является участником художественного Коллектива Конкретных Дат (ККД), в составе которого реализовывал проекты в Киеве, Харькове, Вроцлаве, Бресте. Живет и работает в Киеве.

Событие на Facebook. Страница ЦСИ «Белый Свет». Инстаграм. Телеграмм. SoundCloud. Открытие выставки состоится 25 июля в 19:00. Расписание работы галереи: Вт-вс — 11:00-19 00; пн — выходной. Вход свободный.