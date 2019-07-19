Боксер Гвоздик подтвердил, что не верит в нападение России на Украину

Прославленный украинский Боксер Александр Гвоздик до сих пор не верит в то, что Россия напала на Украину. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом спортсмен заявил в интервью изданию «Трибуна».

По его словам, война на востоке страны началась из-за того, что президенту Украины нужна была «дымовая завеса, чтобы спокойно грабить страну».

«Почему в Крыму нет войны? Там ведь не сделали ни одного выстрела. Что, Крым не так важен, как Донецк или Луганск? Думаю, что как стратегический объект он важнее», ‒ подчеркнул спортсмен, добавив, что в конфликте «виноваты оба».

«Думаете, Порошенко с Путиным не на связи? Я вас умоляю», ‒ заявил он, отметив, что «это точно не то, что на нас русские напали, чтобы забрать территории».

«Это сколько вам должно быть лет, чтобы в это верить? Что это потому, что одни говорят по-русски, другие ‒ по-украински. Это же чушь. Может быть, я глупый. Но я в это не верю», ‒ резюмировал он.

Как писала «Фраза», Усик не боится возвращаться в Симферополь, потому что Крым ‒ это Украина.

Ранее сообщалось, что боксер Усик вывозит из Крыма свою семью.