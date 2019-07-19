В Тихом океане затонула… космическая станция

Китайская космическая станция «Тяньгун-2» («Небесный дворец-2») планово сошла с орбиты и завершила свою миссию, затонув в водах Тихого океана. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на Программу пилотируемых космических полетов КНР.

Сообщается, что станция «вернулась» в атмосферу Земли в пятницу, 19 июля, приблизительно в 21-06 по пекинскому времени. При этом обломки «Тяньгун-2» упали в «предварительно утвержденной безопасной зоне» в южной части Тихого океана.

По данным СМИ, станция прекратила работу на орбите накануне вечером, после чего был произведен контролируемый ее вывод с орбиты.

«Успешное завершение контролируемого возврата в атмосферу лаборатории „Тяньгун-2“ говорит о безукоризненном выполнении программой пилотируемых космических полетов КНР всех поставленных задач», ‒ говорится в сообщении.

Как известно, обитаемая космическая станция находилась на орбите с сентября 2016 года. Ее главными задачами были прием пилотируемых и грузовых кораблей, тестирование среднесрочного нахождения на орбите космонавтов, дозаправка топливом, а также проведение ряда научных и прикладных экспериментов.

«Тяньгун-2» стала второй орбитальной лабораторией Китая, ее длина составляла 10,4 метра, диаметр — 3,35 метра, вес — 8,6 тонны.

Станция провела на орбите более 1000 дней, хотя первоначально планировалось, что ее выведут с орбиты уже через два года после начала эксплуатации.

Как писала «Фраза», на Землю совсем скоро может рухнуть старая советская космическая станция.

Ранее сообщалось, что экипажу МКС пришлось срочно ретироваться в связи с приближением советского спутника.