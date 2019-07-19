Главные новости за 19 июля 2019 года

На предприятиях, связанных с Петром Порошенко, проходят обыски. Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры проводят обыски в помещениях, принадлежащих ОАО «Автомобильная Компания „Богдан Моторс“». Об этом сообщается на официальной странице НАБУ в Facebook.

Синоптики пообещали Киеву и области дождливые выходные. В ближайшие выходные, 20-21 июля, в Киеве и области ожидаются дожди и грозы. Такой прогноз дали в Гидрометцентре.

Банда налетчиков вскрыла банкомат под Днепром: появилось видео взрыва. Ночью в Новомосковске под Днепром банда налетчиков взорвала банкомат «Приватбанка». В ограблении участвовал матерый рецидивист.

Россия делает вид, что не против участия США и Великобритании в переговорах по Донбассу. Россия не возражает против привлечения к переговорам в «нормандском формате» США и Великобритании. Однако для этого она хочет, чтобы на это дали согласие все заинтересованные стороны, в частности, Франция и Германия.

В Австрии разбился самолет – погибли люди. В Австрии произошла авиакатастрофа. В районе Тироля самолет Cessna врезался в горный хребет Веттерштайн на высоте более двух тысяч метров.

Известная российская актриса упала со сцены во время спектакля. Сейчас в реанимации ее спасают врачи. Известная актриса Инна Чурикова упала со сцены. Произошло это в московском театре «Русская песня».