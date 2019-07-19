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Ко Дню Крещения Руси в Киев прибудет Касперовская икона Богородицы – покровительница Одессы и морского флота

Ко Дню Крещения Руси в Киев прибудет Касперовская икона Богородицы – покровительница Одессы и морского флота

Каспервоская чудотворная икона Богородицы, которую называют покровительницей и Берегиней Одессы, прибудет в Киев на торжества Украинской Православной Церкви в честь Дня Крещения Руси. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ со ссылкой на официальный сайт УПЦ, всего на торжества УПЦ 27-28 июля прибудут пять чудотворных икон и мощи 19 святых, которые будут пронесены по Киеву во время Всеукраинского крестного хода.

Касперовская икона Богородицы - известная христианская святыня юга Украины, ее особо почитают верующие Одессы, Николаева, Херсона и Крыма. Сейчас чудотворная икона постоянно находится в Свято-Успенском кафедральном соборе города Одессы.

Касперовская икона прибыла на территорию Украины в XVIII веке с семьей серба из Трансильвании, имя которого история не сохранила. Образ был семейной реликвией, передающейся от поколения к поколению. В 1809 году владелицей иконы стала херсонская помещица Иулиания Касперова, по фамилии которой и закрепилось название иконы.

Согласно преданию, женщина много времени проводила перед иконой, и около 1840 года произошло первое чудо - потускневший старинный образ прояснился, и стало отчетливо видно каждую черту Богородицы и Божьего Младенца.

Слухи о чудотворной иконе быстро распространились по южному краю, и вскоре в дом помещицы стали съезжаться люди, желающие помолиться у чудотворного образа.

К чудесам, совершенным по молитвам Касперовской иконе Богородицы, относят и спасение Одессы от неприятельского флота, который взял город в осаду во время Крымской войны 1853-1855 годов. По преданию, после молитвы горожан перед святым образом и крестного хода на праздник Покрова Богородицы враги внезапно развернулись и покинули Одесскую бухту.

Также известным чудом, связанным с Касперовской иконой, считают избавление села Гниляково (ныне Дачное) Одесской области от эпидемии холеры в 1922 году.

Касперовская Богородица считается покровительницей морского и воздушного флота.

Как сообщалось, в Киев на торжества в честь Дня Крещения Руси 27 и 28 июля прибудут мощи 19-ти святых и 5 чудотворных икон Пресвятой Богородицы. На торжества прибудут мощи: святого равноапостольного великого князя Владимира, стопа святого апостола Андрея Первозванного, мощи святителя Луки Крымского (Войно-Ясенецкого), преподобного Алексия Карпаторусского, преподобного Лаврентия Черниговского, преподобного Кукши Одесского, святителя Владимира (Богоявленского), преподобного Амфилохия Почаевского, ковчег с мощами 11-ти Святогорских святых. А также чудотворные иконы Божией Матери Зимненская, Почаевская, Касперовская, Святогорская и Успения Пресвятой Богородицы (Киево-Печерская). После Всеукраинского крестного хода святыни будут находиться в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских Киево-Печерской лавры.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Одессе более 10 тысяч верующих УПЦ прошли крестным ходом с Касперовской чудотворной иконой.

Тэги: Киев, общество, православие, икона, новости православия, новости Украины

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