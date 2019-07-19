Треть миллиона долларов потребовал от бизнесмена глава райадминистрации на Ровенщине

Председатель одного из районных государственных администраций Ровенской области требовал 300 тысяч долларов от частного предпринимателя за решение вопроса о получении им права аренды на земельные участки для ведения агробизнеса. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

В частности, как сообщается, в результате операции Государственного бюро расследования под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины чиновника задержали во время передачи части этой суммы в размере $100 тыс. в служебном автомобиле.

Как сообщала «Фраза», 26 февраля 2019 г в городе Александрия Кировоградской области на крупной взятке погорел арбитражный управляющий по ликвидации госпредприятия. 650 тыс. грн он требовал за продажу имущественного комплекса по заниженной цене.