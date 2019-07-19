Славянский горсовет выразил недоверие мэру Ляху: он не защищал интересы громады, а был марионеткой смотрящего Порошенко Недавы, — СМИ

Городской совет Славянска сформировал новое большинство и фактически выразил недоверие мэру Вадиму Ляху. Таким образом, городской голова окончательно потерял поддержку и доверие депутатского корпуса и людей, пишет From-ua.com со ссылкой на Компромат.

Депутаты считают, что мэр предал интересы громады, потому что на протяжении всей каденции защищал не ее интересы, а интересы экс-президента Порошенко и его смотрящего Олега Недавы. Он известен на Донбассе как уголовный авторитет, фальсификатор выборов и «верный пес» режима Порошенко. Будучи нардепом, Недава по указке сверху поддерживал самые одиозные инициативы прошлой власти против русского языка, православной церкви и за сближение с НАТО.

Влияние Недавы на мэра Славянска настолько велико, что смотрящий Порошенко назначил Ляху трех из пяти заместителей, которые и руководили городом все эти годы. Верхом цинизма со стороны Ляха громада считает его обещание дать Недаве звание почетного жителя Славянска, про что публично заявил сам Недава. «Он подмял под себя мэра Ляха и тот по сути перестал быть самостоятельной политической фигурой. Имея влияния на правоохранительные органы крышевал разворовывание Ляхом городской казны Славянска. У людей возникло устойчивое ощущение того, что Лях их предал. Особенно это предательство проявилось во время двух избирательных кампаний», — говорится в материале.

Так, на президентских выборах Лях поддержал кандидата от Оппоблока Александра Вилкула, который только отобрал голоса у Юрия Бойко. На парламентских выборах вся команда Ляха открыто работает на избрание Недавы. «На президентских выборах он работал на Порошенко и помогал ему фальсифицировать выборы. Сегодня задача Ляха — оттягивать голоса у „Оппозиционной платформы — за жизнь“, которую поддерживает абсолютное большинство жителей Славянска. Мы приняли решение выйти из фракции, создать депутатскую группу „Оппозиционной платформы — за жизнь“ и единогласно поддержали Юрия Солода, как кандидата в народные депутаты по 47 округу», — заявили в горсовете.

Депутаты пообещали, что «не допустят победы Олега Недавы или предавшего горожан в его интересах Вадима Ляха», и заявили, что намерены добиваться привлечения Ляха к ответственности за распил бюджетных средств на обустройство пляжа, ремонт дорог и благоустройство города.