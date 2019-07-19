Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Славянский горсовет выразил недоверие мэру Ляху: он не защищал интересы громады, а был марионеткой смотрящего Порошенко Недавы, — СМИ

Славянский горсовет выразил недоверие мэру Ляху: он не защищал интересы громады, а был марионеткой смотрящего Порошенко Недавы, — СМИ

Городской совет Славянска сформировал новое большинство и фактически выразил недоверие мэру Вадиму Ляху. Таким образом, городской голова окончательно потерял поддержку и доверие депутатского корпуса и людей, пишет From-ua.com со ссылкой на Компромат.

Депутаты считают, что мэр предал интересы громады, потому что на протяжении всей каденции защищал не ее интересы, а интересы экс-президента Порошенко и его смотрящего Олега Недавы. Он известен на Донбассе как уголовный авторитет, фальсификатор выборов и «верный пес» режима Порошенко. Будучи нардепом, Недава по указке сверху поддерживал самые одиозные инициативы прошлой власти против русского языка, православной церкви и за сближение с НАТО.

Влияние Недавы на мэра Славянска настолько велико, что смотрящий Порошенко назначил Ляху трех из пяти заместителей, которые и руководили городом все эти годы. Верхом цинизма со стороны Ляха громада считает его обещание дать Недаве звание почетного жителя Славянска, про что публично заявил сам Недава. «Он подмял под себя мэра Ляха и тот по сути перестал быть самостоятельной политической фигурой. Имея влияния на правоохранительные органы крышевал разворовывание Ляхом городской казны Славянска. У людей возникло устойчивое ощущение того, что Лях их предал. Особенно это предательство проявилось во время двух избирательных кампаний», — говорится в материале.

Так, на президентских выборах Лях поддержал кандидата от Оппоблока Александра Вилкула, который только отобрал голоса у Юрия Бойко. На парламентских выборах вся команда Ляха открыто работает на избрание Недавы. «На президентских выборах он работал на Порошенко и помогал ему фальсифицировать выборы. Сегодня задача Ляха — оттягивать голоса у „Оппозиционной платформы — за жизнь“, которую поддерживает абсолютное большинство жителей Славянска. Мы приняли решение выйти из фракции, создать депутатскую группу „Оппозиционной платформы — за жизнь“ и единогласно поддержали Юрия Солода, как кандидата в народные депутаты по 47 округу», — заявили в горсовете.

Депутаты пообещали, что «не допустят победы Олега Недавы или предавшего горожан в его интересах Вадима Ляха», и заявили, что намерены добиваться привлечения Ляха к ответственности за распил бюджетных средств на обустройство пляжа, ремонт дорог и благоустройство города.

Тэги:

Комментарии

Статьи

19.07.19 10:03

Страна криминальной евросолидарности

Автор: Александр Карпец

Интервью

07.07.19 11:00

Чемпион мира Владислав Кучерук: Я сидел и осознавал, что на данный момент это самая важная игра в моей жизни

Автор: Андрей Шахов

Колонка автора
15.07.19 08:59

«Динамо» после австрийского сбора: планы на вторую половину июля

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

«Евробляхи» в законе: как в Украине изменят правила ввоза автомобилей
19.07.19 13:28

«Евробляхи» в законе: как в Украине изменят правила ввоза автомобилей

Автор: Виктор Авдеенко, «Апостроф»

Выбор редакции
Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
Политическое самоубийство Шария
Политическое самоубийство Шария
Сто долларов: банковский «сервис» по-киевски
Сто долларов: банковский «сервис» по-киевски
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
Усик может стать новым президентом Украины?
Усик может стать новым президентом Украины?
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
fraza.ua

Главная новость дня

На предприятиях, связанных с Петром Порошенко, проходят обыски

На предприятиях, связанных с Петром Порошенко, проходят обыски
19.07.19 12:15
1704
Последние новости
19.07.19 16:50

В Австрии разбился самолет – погибли люди
19.07.19 16:18

Ко Дню Крещения Руси в Киев прибудет Касперовская икона Богородицы – покровительница Одессы и морского флота
19.07.19 16:03

Известная российская актриса упала со сцены во время спектакля. Сейчас в реанимации ее спасают врачи
19.07.19 15:44

Треть миллиона долларов потребовал от бизнесмена глава райадминистрации на Ровенщине
19.07.19 15:33

Славянский горсовет выразил недоверие мэру Ляху: он не защищал интересы громады, а был марионеткой смотрящего Порошенко Недавы, — СМИ
19.07.19 15:15

Со следующей недели по всей Украине пуще прежнего польют дожди
19.07.19 14:34

Россия делает вид, что не против участия США и Великобритании в переговорах по Донбассу
Фото и Видео
В Австрии разбился самолет – погибли люди
В Австрии разбился самолет – погибли люди
В Австрии разбился самолет – погибли люди
В Австрии разбился самолет – погибли люди
Известная российская актриса упала со сцены во время спектакля. Сейчас в реанимации ее спасают врачи
Известная российская актриса упала со сцены во время спектакля. Сейчас в реанимации ее спасают врачи
Ночью по Харькову и области прокатилась волна дерзких взрывов
Ночью по Харькову и области прокатилась волна дерзких взрывов
Банда налетчиков вскрыла банкомат под Днепром: появилось видео взрыва
Банда налетчиков вскрыла банкомат под Днепром: появилось видео взрыва
Американцы показали испытание «огненного» беспилотника для… сельского хозяйства
Американцы показали испытание «огненного» беспилотника для… сельского хозяйства
В США бактерии заживо съели мужчину и девочку, которые искупались в море (18+)
В США бактерии заживо съели мужчину и девочку, которые искупались в море (18+)
Известный американский актер спел под гитару на стеклянном мосту в Киеве
Известный американский актер спел под гитару на стеклянном мосту в Киеве
Зеленский побывал на запорожском «недострое», где устроил разнос чиновникам
Зеленский побывал на запорожском «недострое», где устроил разнос чиновникам
В Днепре маршрутка переехала старушку – ее госпитализировали
В Днепре маршрутка переехала старушку – ее госпитализировали
В Запорожской области водитель под алкоголем и наркотиками насмерть сбил двух велосипедистов
В Запорожской области водитель под алкоголем и наркотиками насмерть сбил двух велосипедистов
fraza.ua
Новости блогосферы
14.07.19 15:21

Президенту нужно поставить на место свою челядь
27.06.19 15:53

Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
16.06.19 17:53

Неуважаемые Юраши, земля под вашими ногами гореть будет!
16.06.19 12:21

Президентский сайт до сих пор контролируют люди Порошенко

Опрос

Что будет с Порошенко после выборов?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.