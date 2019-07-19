Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Россия делает вид, что не против участия США и Великобритании в переговорах по Донбассу

Россия делает вид, что не против участия США и Великобритании в переговорах по Донбассу

Россия не возражает против привлечения к переговорам в «нормандском формате» США и Великобритании. Как выяснили журналисты «Фразы», однако для этого она хочет, чтобы на это дали согласие все заинтересованные стороны, в частности, Франция и Германия.

«Российская сторона не раз говорила, что не возражает против подобных инициатив. Главное, чтобы другие участники переговорного процесса в рамках „нормандского квартета“ — ФРГ и Франция — были бы с этим согласны», — заявил заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин, добавив, что «в этом уверенности нет».

Как сообщает Lenta.ru, он также выразил убеждение, что против присоединения США к переговорам открыто выступает администрация президента Дональда Трампа.

Как сообщала «Фраза», 8 июля 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вызвал на переговоры в Минск российского лидера Владимира Путина. При этом он предложил добавить в «компанию для разговора» президента США Дональда Трампа и премьер-министра Великобритании Терезу Мэй.

Вскоре после этого российское государственное информационное агентство ТАСС распространило заявление некой «сотрудницы Госдепаратмента», в котором утверждалось, что США не считает нужным менять формат международных переговоров по ситуации в Украине. Имя чиновницы при этом почему-то не было указано. Других официальных заявлений из Белого дома на этот счет не поступало.

Напомним, начало встречам «нормандской четверки» было положено 6 июня 2014 года в Шато-де-Бенувиль в Нормандии (Франция) во время празднования 70-й годовщины высадки союзников в Европе.

Последняя встреча глав государств «нормандской четверки» прошла в ночь на 20 октября в Берлине. Подводя ее итоги, президент Украины Петр Порошенко заявил о договоренности по разработке и утверждению «дорожной карты», и, в частности, введению на Донбасс полицейского миссии ОБСЕ на весь переходный период. В свою очередь, канцлер ФРГ Ангела Меркель напомнила об «особом статусе» Донбасса.

24 октября Порошенко подробно рассказал все детали этой встречи.

Последняя встреча «нормандской четверки» в формате глав внешнеполитических ведомств Украины, России, Германии и Франции состоялась 29 ноября 2016 года.

2 мая 2017 года президент РФ Владимир Путин после встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что «нужно продолжать усилия именно в „нормандском формате“, в рамках действующих соглашений».

4 мая 2017 года «Нормандский формат» переговоров по решению конфликта в Донбассе фактически приостанавил свою работу.

29 марта 2018 года пресс-служба президента Украины сообщила, что лидеры стран «нормандской четверки» намерены «в ближайшие месяцы» рассмотреть возможные пути ускорения имплементации Минских договоренностей.

В июне того же года состоялась первая после длительного перерыва встреча глав МИД стран «нормандской четверки» в Берлине. Она продолжалась около 4,5 часов в закрытом для прессы формате и каких-либо ощутимых результатов не принесла.

Тэги: США, Великобритания, Россия, мир, переговоры, политика, война, Донбасс, агрессия, нормандская четверка, минские договоренности

Комментарии

Статьи

19.07.19 10:03

Страна криминальной евросолидарности

Автор: Александр Карпец

Интервью

07.07.19 11:00

Чемпион мира Владислав Кучерук: Я сидел и осознавал, что на данный момент это самая важная игра в моей жизни

Автор: Андрей Шахов

Колонка автора
15.07.19 08:59

«Динамо» после австрийского сбора: планы на вторую половину июля

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

«Евробляхи» в законе: как в Украине изменят правила ввоза автомобилей
19.07.19 13:28

«Евробляхи» в законе: как в Украине изменят правила ввоза автомобилей

Автор: Виктор Авдеенко, «Апостроф»

Выбор редакции
Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
Политическое самоубийство Шария
Политическое самоубийство Шария
Сто долларов: банковский «сервис» по-киевски
Сто долларов: банковский «сервис» по-киевски
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
Усик может стать новым президентом Украины?
Усик может стать новым президентом Украины?
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
fraza.ua

Главная новость дня

На предприятиях, связанных с Петром Порошенко, проходят обыски

На предприятиях, связанных с Петром Порошенко, проходят обыски
19.07.19 12:15
1704
Последние новости
19.07.19 16:50

В Австрии разбился самолет – погибли люди
19.07.19 16:18

Ко Дню Крещения Руси в Киев прибудет Касперовская икона Богородицы – покровительница Одессы и морского флота
19.07.19 16:03

Известная российская актриса упала со сцены во время спектакля. Сейчас в реанимации ее спасают врачи
19.07.19 15:44

Треть миллиона долларов потребовал от бизнесмена глава райадминистрации на Ровенщине
19.07.19 15:33

Славянский горсовет выразил недоверие мэру Ляху: он не защищал интересы громады, а был марионеткой смотрящего Порошенко Недавы, — СМИ
19.07.19 15:15

Со следующей недели по всей Украине пуще прежнего польют дожди
19.07.19 14:34

Россия делает вид, что не против участия США и Великобритании в переговорах по Донбассу
Фото и Видео
В Австрии разбился самолет – погибли люди
В Австрии разбился самолет – погибли люди
В Австрии разбился самолет – погибли люди
В Австрии разбился самолет – погибли люди
Известная российская актриса упала со сцены во время спектакля. Сейчас в реанимации ее спасают врачи
Известная российская актриса упала со сцены во время спектакля. Сейчас в реанимации ее спасают врачи
Ночью по Харькову и области прокатилась волна дерзких взрывов
Ночью по Харькову и области прокатилась волна дерзких взрывов
Банда налетчиков вскрыла банкомат под Днепром: появилось видео взрыва
Банда налетчиков вскрыла банкомат под Днепром: появилось видео взрыва
Американцы показали испытание «огненного» беспилотника для… сельского хозяйства
Американцы показали испытание «огненного» беспилотника для… сельского хозяйства
В США бактерии заживо съели мужчину и девочку, которые искупались в море (18+)
В США бактерии заживо съели мужчину и девочку, которые искупались в море (18+)
Известный американский актер спел под гитару на стеклянном мосту в Киеве
Известный американский актер спел под гитару на стеклянном мосту в Киеве
Зеленский побывал на запорожском «недострое», где устроил разнос чиновникам
Зеленский побывал на запорожском «недострое», где устроил разнос чиновникам
В Днепре маршрутка переехала старушку – ее госпитализировали
В Днепре маршрутка переехала старушку – ее госпитализировали
В Запорожской области водитель под алкоголем и наркотиками насмерть сбил двух велосипедистов
В Запорожской области водитель под алкоголем и наркотиками насмерть сбил двух велосипедистов
fraza.ua
Новости блогосферы
14.07.19 15:21

Президенту нужно поставить на место свою челядь
27.06.19 15:53

Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
16.06.19 17:53

Неуважаемые Юраши, земля под вашими ногами гореть будет!
16.06.19 12:21

Президентский сайт до сих пор контролируют люди Порошенко

Опрос

Что будет с Порошенко после выборов?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.