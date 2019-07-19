Россия делает вид, что не против участия США и Великобритании в переговорах по Донбассу

Россия не возражает против привлечения к переговорам в «нормандском формате» США и Великобритании. Как выяснили журналисты «Фразы», однако для этого она хочет, чтобы на это дали согласие все заинтересованные стороны, в частности, Франция и Германия.

«Российская сторона не раз говорила, что не возражает против подобных инициатив. Главное, чтобы другие участники переговорного процесса в рамках „нормандского квартета“ — ФРГ и Франция — были бы с этим согласны», — заявил заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин, добавив, что «в этом уверенности нет».

Как сообщает Lenta.ru, он также выразил убеждение, что против присоединения США к переговорам открыто выступает администрация президента Дональда Трампа.

Как сообщала «Фраза», 8 июля 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вызвал на переговоры в Минск российского лидера Владимира Путина. При этом он предложил добавить в «компанию для разговора» президента США Дональда Трампа и премьер-министра Великобритании Терезу Мэй.

Вскоре после этого российское государственное информационное агентство ТАСС распространило заявление некой «сотрудницы Госдепаратмента», в котором утверждалось, что США не считает нужным менять формат международных переговоров по ситуации в Украине. Имя чиновницы при этом почему-то не было указано. Других официальных заявлений из Белого дома на этот счет не поступало.

Напомним, начало встречам «нормандской четверки» было положено 6 июня 2014 года в Шато-де-Бенувиль в Нормандии (Франция) во время празднования 70-й годовщины высадки союзников в Европе.

Последняя встреча глав государств «нормандской четверки» прошла в ночь на 20 октября в Берлине. Подводя ее итоги, президент Украины Петр Порошенко заявил о договоренности по разработке и утверждению «дорожной карты», и, в частности, введению на Донбасс полицейского миссии ОБСЕ на весь переходный период. В свою очередь, канцлер ФРГ Ангела Меркель напомнила об «особом статусе» Донбасса.

24 октября Порошенко подробно рассказал все детали этой встречи.

Последняя встреча «нормандской четверки» в формате глав внешнеполитических ведомств Украины, России, Германии и Франции состоялась 29 ноября 2016 года.

2 мая 2017 года президент РФ Владимир Путин после встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что «нужно продолжать усилия именно в „нормандском формате“, в рамках действующих соглашений».

4 мая 2017 года «Нормандский формат» переговоров по решению конфликта в Донбассе фактически приостанавил свою работу.

29 марта 2018 года пресс-служба президента Украины сообщила, что лидеры стран «нормандской четверки» намерены «в ближайшие месяцы» рассмотреть возможные пути ускорения имплементации Минских договоренностей.

В июне того же года состоялась первая после длительного перерыва встреча глав МИД стран «нормандской четверки» в Берлине. Она продолжалась около 4,5 часов в закрытом для прессы формате и каких-либо ощутимых результатов не принесла.