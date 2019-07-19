У Зеленского ищут Генпрокурора, который арестует имущество Порошенко, – СМИ

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан постоянно требует от Генерального прокурора Украины Юрия Луценко арестовать активы бывшего президента Петра Порошенко. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, именно этот вопрос также стал камнем преткновения в выдвижении новой кандидатуры на пост главы ГПУ.

Как сообщает theБабель, речь, в частности, идет о возможном аресте завода «Кузня на Рыбальском» и телеканала «Прямой».

При этом, как отмечается, Луценко отвечает на регулярные звонки Богдана отказа, аргументируя это тем, что предыдущая власть тоже намекала ему, что неплохо было бы наложить арест на активы медиагруппы «1+1», но он не стал этого делать.

Сам Луценко на вопрос журналистов, общается ли он с Андреем Богданом, ответил: «Часто общаюсь. По служебным вопросам. Преимущественно отвечаю на вопросы о состоянии того или иного уголовного производства. Часто ли говорю нет? Бывает».

Кроме того, по данным издания, ОПУ отказался от кандидатуры заместителя главы ГПУ Сергея Кизя после того, как тот также отказался выполнять требование Богдана.

Как сообщала «Фраза», сегодня, 19 июля 2019 года, сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры проводят обыски в помещениях, принадлежащих ОАО «Автомобильная Компания „Богдан Моторс“», которую связывают с бывшим президентом Петром Порошенко.