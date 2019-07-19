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В РПЦ считают, что Патриарх Варфоломей извлек уроки из «украинской неудачи»

В РПЦ считают, что Патриарх Варфоломей извлек уроки из «украинской неудачи»

Я бы хотел отметить, что Константинопольский Патриарх Варфоломей, по-видимому, извлек какие-то уроки из украинской неудачи, потому что он не поддержал сейчас черногорского президента Джукановича в его желании создать автокефальную Церковь. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сказал глава отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Иларион (Алфеев) в передаче «Церковь и мир», сообщает patriarchia.ru.

«Если бы Патриарх Варфоломей следовал той же логике, какой руководствовался в украинских делах, то должен был бы сейчас поддержать черногорских раскольников, чего он не сделал», — сказал митрополит.

Он подчеркнул, что «у нас (РПЦ, — ред.) вызывает глубокую тревогу то, что происходит в Черногории. Мы видим, что черногорский президент Джуканович, по-видимому, пытается повторить „подвиг“ бывшего украинского президента Порошенко. Он открыто заявляет о том, что нужно создать в Черногории свою собственную автокефальную черногорскую Церковь, он также выступил инициатором законопроекта, по которому вся церковная собственность, построенная до 1918 года, должна быть национализирована. Цель этой национализации заключается в том, чтобы в перспективе (может быть, не в самом ближайшем будущем, а может, и в ближайшем, мы этого не знаем) отнять это имущество у канонической Черногорской Церкви, которая является частью Сербского Патриархата, и передать его той раскольничьей структуре, которая именует себя „Черногорской Православной Церковью“.

Ее возглавляет лжемитрополит, там есть лжесвященники, и черногорское государство эту структуру, очень маргинальную, поддерживает. И, конечно, если эта поддержка продолжится, то черногорский раскол может начать раздуваться так же, как в свое время раздулся украинский раскол благодаря поддержке украинского государства».

Владыка объяснил, почему «украинский сценарий» не повторится в Черногории.

«Думаю, то, что случилось в Украине, где все пошло не так, как планировал Патриарх Варфоломей, чему-то его научило, и я очень надеюсь на то, что украинский сценарий не повторится в Черногории. А почему Русская Православная Церковь сочла своим долгом выступить в защиту Сербской Православной Церкви в Черногории, потому что мы сами прошли в Украине через этот опыт, мы знаем, к чему приводят подобного рода действия, и возвышаем свой голос в защиту наших сербских братьев, которые хотят сохранить каноническую Черногорскую Церковь в составе Сербской Православной Церкви», — отметил он.

Глава отдела внешних церковных связей Московского Патриархата прокомментировал факт, что Филарет дал интервью российскому телеканалу, в котором выступил с критикой Томоса.

«Я думаю, что добавить тут особенно нечего, но Филарет Денисенко в данном случае сказал правду об этом томосе, потому что этот документ настолько серьезно ограничивает в правах так называемую Православную Церковь Украины, что говорить о реальной автокефалии не приходится. Если она не может сама канонизировать святых, если она должна получать святое миро из Константинополя, если любой епископ или священник, чем-либо недовольный, может обращаться в Константинополь, и Константинополь будет принимать решение, если она не может иметь приходы за пределами Украины, то что же это за автокефальная церковь?

Думаю, Патриарх Варфоломей понимал, что в условиях, в которые был поставлен Порошенко, которому оставалось всего несколько месяцев до окончания срока, они примут за томос об автокефалии бумагу любого качества. Вот они и приняли, поблагодарили, а теперь те, кто вчитался в положения этого томоса, в том числе Филарет Денисенко, говорят, что никакая это не автокефалия», — сказал митрополит.

Ранее «Фраза» сообщала, что большинство участников Священного синода Грузинской Православной Церкви не признают ПЦУ.

Тэги: общество, православие, РПЦ, Патриарх Варфоломей, новости православия, новости Украины

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