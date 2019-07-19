Родственники одного из подозреваемых в организации убийства Гандзюк финансируют другого, – СМИ

Сотрудники СБУ подозревают ближайших родственников председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера в финансировании проживания за границей Алексея Левина (Москаленко), подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом говорится в материалах суда.

Как сообщают «Украинские новости», СБУ ведет расследование против главы Херсонского облсовета и помощника депутата облсовета Левина (криминальный авторитет, прозвища «Москал-младший» и «Киллер») по подозрению в организации нападения на Гандзюк.

В материалах следствия указывается, что Левин покинул Украину 19 августа 2018 года и с тех пор скрывается от следствия, в связи с чем объявлен в международный розыск. Выезжая за границу, Левин якобы имел при себе денежные средства, необходимые для укрытия за рубежом на время свыше одного месяца, однако на тот момент ни он, ни его жена не могли обналичить деньги из принадлежащих и подконтрольных им предприятий.

Вместе с тем, у правоохранителей имеется информация о том, что скрываться за рубежом, не имея стабильных источников дохода, Левину помогают денежные средства, перечисляемые на некоторые банковские счета определенными людьми.

Установив банковские учреждения, в которых открыты эти счета, сотрудники СБУ с разрешения суда на днях смогли установить круг лиц, со счетов которых перечисляются деньги на банковские счета подозреваемого. Среди них, по данным СБУ, гражданская жена, бывшая жена, сын и дочь Мангера.

Правоохранители рассчитывают с помощью данной информации установить место нахождения подозреваемых.

Как сообщала «Фраза», 31 июля 2018 года в Херсоне было совершено нападение на местную активистку и советницу городского головы Екатерину Гандзюк. В результате она получила химический ожог 30% тела и в тяжелом состоянии оказалась в больнице.

9 августа Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что нападение на Гандзюк было совершено по заказу представителей правоохранительных и государственных структур.

В начале ноября от полученных травм активистка скончалась.

21 января 2019 года стало известно, что правоохранительным органам удалось «выйти» на важнейшего фигуранта в этом деле. Им оказался Алексей Левин, 1977 г. р., исчезнувший из поля зрения правоохранителей в августе 2018 года, и подозреваемый в реализации «заказа» Екатерины Гандзюк.

11 февраля Служба безопасности Украины объявила о раскрытии убийства «в сжатые сроки». Тогда же правоохранители заявили, что установили личность подозреваемого в организации преступления — председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера. Ему было объявлено о подозрении.

Тогда же Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко объяснил, что не может задержать Мангера из-за отсутствия законных оснований.

15 февраля Мангер вышел из СИЗО, заплатив 2,5 млн грн в качестве залога.

6 июня Покровский районный суд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием пятерых обвиняемых в совершении покушения на Екатерину Гандзюк и назначил им наказание в виде лишения свободы на сроки от 3 до 6 лет. При этом один из осужденных — Владимир Васянович — заявил, что его ввели в заблуждение. «Мы должны были проучить сепаратистку. Мы должны были проучить коррупционерку, человека, через которого шли потоки денег, с которым ни милиция, ни СБУ не могли справиться. Поэтому мы пошли на такой шаг», — заявил он в ходе разбирательства.