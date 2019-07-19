Вадим Новинский встретился с Патриархом Кириллом

Искренне считаю, что только авторитет и влияние канонической Украинской Православной Церкви сможет вернуть мир и благополучие в Украину. Об этом после встречи с Патриархом Кириллом на своей странице в Фейсбук написал глава фракции Оппозиционного блока Вадим Новинский, сообщают «Известия».

«Только Церковь поможет преодолеть войну и лихолетия, и мы снова заживем в мире и дружбе со всеми нашими соседями. Сегодня некоторые политики пытаются доказать, что только они могут договориться с нашим самым большим соседом. Но на деле всё это банальный предвыборный пиар. Наши народы связывают не только газ, граница и экономика. По-настоящему нас объединяют наша общая история и наша Православная вера. И мне особо отрадно, что в день памяти преподобного Сергия Радонежского молитвы и помыслы Святейшего Патриарха Кирилла были об Украине и украинском народе», — написал Новинский.

Напомним, что вчера Лидер фракции «Оппозиционного блока» Вадим Новинский, находясь с визитом по случаю празднования дня памяти преподобного Сергия Радонежского в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре в составе делегации Украинской Православной Церкви, обратился за благословением к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу: «Ваше Святейшество, просим Вашего Патриаршего благословения богохранимой стране нашей Украине и боголюбимому украинскому народу», — сказал Вадим Новинский. Предстоятель Русской Православной Церкви Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, благословляя украинский народ, сказал: «И Украина — святая земля, и народ украинский каждый день в моем сердце и моих молитвах. Я хотел бы всех вас, мои дорогие, поддержать на том пути, который вы избрали. Единственный верный путь — быть с Церковью Господа и Бога, которую Он стяжал Своей кровью. Не с квази-церковью, не с организацией, именующей себя церковью, а с реальным Телом Христовым. И тогда общение в этом Теле Христовом друг с другом, наипаче же с самим Господом, будет укреплять нас и помогать преодолевать трудности, которыми, к сожалению, в обилии отмечен сегодня исторический путь любимой для меня Украины. Но мы верим, что пройдет ночь и наступит день. Храни вас всех Господь!».

Кроме того, накануне этого визит, Вадим Новинский дал совместное интервью с предстоятелем Украинской Православной Церкви митрополитом Онуфрием, где Глава УПЦ Блаженнейший митрополит Онуфрий, отвечая на вопрос журналиста о том, как наладить диалог с Донбассом и возобновить обмен пленными всех сторон конфликта, заявил: «Вопросом обмена пленными наша церковь занимается уже несколько лет. Не буду перечислять, кого мы освободили. Но с Божьей помощью нам это удалось... Я уже обратился с соответствующими письмами и к нашему президенту Владимиру Зеленскому, и к главе РПЦ Святейшему патриарху Кириллу. Если раньше обменивали группы людей, то сегодня мы просим обменять всех на всех. Наша цель — чтобы линии разграничения не было, чтобы она исчезла. Украинцы, которые живут по ту сторону линии разграничения, считают себя украинцами, поэтому к ним, к их желаниям нам стоит прислушиваться».