В ОПУ предложили обменять Вышинского на Сенцова. В порядке доброй воли

Офис президента Украины Владимира Зеленского предложил освободить главного редактора РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского вместе с политическим заключенным Олегом Сенцовым. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

«В Офисе президента с большим интересом узнали о предложении Российской Федерации об освобождении Кирилла Вышинского как первый шаг доброй воли со стороны Украины. Полностью поддерживаем политику шагов доброй воли и предлагаем России сделать и свой шаг навстречу — освободив Олега Сенцова», — написала Мендель.

В Офисе президента отметили, что «для взаимной уверенности в общей доброй воли» предлагают сделать это одновременно.

Таким образом ОПУ ответил на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что освобождение российского пропагандиста Кирилла Вышинского могло бы стать первым шагом для диалога с Украиной.

В свою очередь, Песков сделал свое заявление в ответ на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что первым шагом к нормализации диалога Москвы и Киева могло бы стать освобождение украинских моряков, задержанных в ноябре 2018 года в районе Керченского пролива.

Как сообщала «Фраза», 25 августа 2015 года Северо-Кавказский военный суд в Ростове-на-Дону приговорил крымчан Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима за «подготовку терактов».