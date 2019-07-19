Айтишника из Украины, обманувшего Microsoft на $10 млн, сгубила жадность

В США арестовали 25-летнего гражданина Украины Владимира Кващука. Как выяснили журналисты «Фразы», его обвиняют в организации крупной мошеннической схемы во время работы в Microsoft.

Как сообщает Ain.ua со ссылкой на местные СМИ, Кващук на протяжении двух лет работал QA-тестировщиком в команде Universal Store Team, отвечающей за ecommerce-деятельность. У сотрудников этой команды есть возможность создавать аккаунты, используя специально выделенные email-адреса и кредитные карты. Затем они, фактически, совершают бесплатные покупки, пользуясь скидочными картами, тестируя как это все работает на практике.

Чтобы обезопасить себя от мошенничества, компания блокировала доставку физических товаров, заказанных таким образом. Однако Кващук обошел это ограничение, покупая через свой аккаунт подарочные карты. Затем их стоимость можно было начислить на свой счет и получить скидку в цифровом или офлайновом магазине Microsoft.

Кващук пользовался схемой для личной выгоды и продавал цифровые карты третьим лицам. Таким образом, как утверждается, он нанес компании убыток на сумму в $10 млн. При этом мошенничество позволило Кващуку, зарплата которого до вычета налогов составляла $116 тыс. в год, купить себе автомобиль Tesla стоимостью $162 000 и виллу у озера стоимостью $1,6 млн.

Прокуроры утверждают, что за семь месяцев эксплуатации схемы, на банковский счет Кващука поступили $2,8 млн.

Вследствие резкого скачка в использовании подарочных карт Microsoft организовала внутреннее расследование. Затем подключила Секретную службу и Налоговое управление США. Правоохранители отследили цепочку аккаунтов и цифровых кошельков, указав на Кващука.

Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы и штраф в $250 тысяч.