В деле об убийстве 5-летнего мальчика появился несовершеннолетний подозреваемый

Следствие по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова объявило подозрение несовершеннолетнему лицу. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

В частности, как сообщается, подозреваемых было на месте преступления четверо, и всем четырем объявили подозрения. При этом дополнительные данные, в частности, о статье подозрения, в ведомстве пообещали сообщить позже.

В то же время, как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на адвоката семьи пострадавших Александра Щербину новое подозрение объявлено по ч. 4 ст. 296 — хулиганство, совершенное с применением оружия.

Как сообщала «Фраза», ранее сегодня директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что в деле об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком появился третий подозреваемый. При этом он не уточнил, о ком идет речь.

Напомним, 1 июня 2019 года в Переяслав-Хмельницком Киевской области 5-летний мальчик, оставленный без присмотра, посреди улицы получил пулевое ранение в голову.

На следующий день стало известно, что подозреваемыми в совершении этого преступления являются действующие сотрудники полиции.

4 июня суд выбрал им меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога. Сами они при этом отказались признавать свою вину.

Тогда же адвокат семьи погибшего мальчика Александр Щербина заявил, что стрелять мог несовершеннолетний сын одного из полицейских. При этом он сообщил об исчезновении оружия во время обыска.

В свою очередь, адвокаты подозреваемых заявили, что их клиенты отказались давать показанияи проходить экспертизы на содержание алкоголя в крови и пороха на руках.

5 июня министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о 5 возможных подозреваемых, в том числе женщине, которая могла скрыть оружие.

Подробную хронологию трагических событий можно узнать здесь.