В Киеве крепкие ребята в спортивных костюмах разгромили лотерейный ларек

В ночь на пятницу, 19 июля, в Киеве на улице Якуба Коласа, 23 в Киеве разгромили павильон «Национальной лотереи». Как выяснили журналисты «Фразы», сделала это группа «крепких ребят».

Как сообщает «Информатор», пять-шесть человек в спортивных костюмах ворвались в зал лотереи среди ночи и устроили там погром, напав при этом на посетителей.

После этого хулиганы сбежали, не став дожидаться прибытия копов.

Сейчас полиция выясняет детали ЧП.

Как писала «Фраза», в одном из киевских парков украли более сотни кустов.