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Зеленский объяснил, за что «погнали в шею» главу Укртрансбезопасности

Зеленский объяснил, за что «погнали в шею» главу Укртрансбезопасности

Президент Украины Владимир Зеленский назвал причины отстранения от занимаемой должности главы Укртрансбезопасности Михаила Ноняка. Как выяснили журналисты «Фразы», мотивы своего решения глава государства озвучил на заседании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.

Как передает «Сегодня», Михаила Ноняка «погнали в шею» за неудовлетворительное руководство ведомством.

«Именно из-за отсутствия надлежащего контроля по несоблюдению установленных норм веса автотранспорта и поборов со стороны работников этой государственной службы», ‒ отметил Владимир Зеленский.

Как писала «Фраза», Зеленский не позволил чиновнику «считать себя идиотом».

Ранее суровый «хозяйственник» Зеленский устроил разнос чиновникам на Николаевщине.

Тэги: общество, коррупция, чиновники, транспорт, политика, глава, Президент Украины, увольнение, воровство, взяточничество, Владимир Зеленский, новости Украины

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