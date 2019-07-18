Под Киевом прямо на остановке расстреляли пенсионерку

В городке Бровары Киевской области во время ограбления была ранена женщина-пенсионерка. Как выяснили журналисты «Фразы», злоумышленник выстрелил ей в голову из «резинострела».

Как передает «Информатор», старушка стояла на остановке, когда к ней подбежал какой-то человек и выстрелил в упор и пистолета «Форт-17Р».

В результате потерпевшая упала на тротуар, а дерзкий грабитель, прихватив сумочку, в которой было около 3-х тысяч гривен, сбежал.

Сообщается, что женщину госпитализировали с ранением головы. В свою очередь, сыщикам удалось найти и задержать подозреваемого ‒ им оказался 36-летний житель Донетчины, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности.

Теперь ему грозит новый срок, причем не просто за грабеж, а за покушение на убийство, поскольку он намеренно целился в голову потерпевшей.

Как писала «Фраза», в Днепре 11-летний ребенок прямо на улице получил пулю в голову.

Ранее в Киеве возле магазина мужчине ни с того ни с сего выстрелили в голову.