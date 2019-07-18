Армения снова открылась миру, — украинский эксперт

«Армения снова открылась миру как геополитический субъект», — по мнению украинского политолога Олега Саакяна, с недавнего времени Армения начала активно проявлять себя на карте мировой политики. В интервью AnalitikaUA.net он подчеркнул, что Армения нашла точки капитализации собственного нового статуса на международной арене, исходя из интересов других игроков.

Анализируя последние внешнеполитические шаги республики, в частности региональный альянс с Кипром и Грецией, Олег Саакян отметил, что страна проявляет амбиции. «Кальки вроде „слабой Армении“, „стран-сателлитов“ в отношении Армении уже не актуальны — государство выходит за рамки постсоветского восприятия и формирует новый образ на мировой арене, с которой придется считаться».

Политолог считает, что современный геополитический климат способствует подобной активности — отметив два недавних решения американского парламента по поводу внедрения систем для определения нарушителей режима прекращения огня на линии соприкосновения между Карабахом и Азербайджаном и запретом продажи вооружения Баку. «Мир вошёл в фазу турбулентности, многие процессы перекраиваются. Если вписать себя в карту интересов различных игроков, турбулентность можно пройти с наименьшими потерями — или даже с приобретениями».

Отвечая на вопрос про электоральные предпочтения армян Украины, эксперт отметил, что община является неотъемлемой частью политической украинской нации. «Армяне присутствуют во всех вопросах жизни, и их выбор совпадает с выбором населения Украины».

Среди тенденций голосования политолог отметил, что для армян часто предпочтительны те силы, которые поднимают вопросы Армении во внешнеполитических своих ориентирах и построения межгосударственных отношений. Эксперт добавил, что «диаспора представлена практически во всех политических силах в той или иной активной роли. Выбор армян совпадает с выбором Украины в целом».