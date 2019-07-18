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Главные новости за 18 июля 2019 года

Главные новости за 18 июля 2019 года

Зеленский симметрично ответил на предоставление российского гражданства украинцам Донбасса. Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго этническим украинцам из дружественных стран, а также иностранцам, чьи права и свободы на их родине нарушены. В частности, как указывается, таким образом, ОПУ отреагировал на известие о продлении ареста 24 украинским морякам, а также подписании президентом Российской Федерации указа об упрощенном порядке предоставления украинцам российского гражданства.

На переговорах в Минске удалось достичь ряд важных договоренностей. Во время заседания Трехсторонней контактной группы стороны договорились о введении режима прекращения огня на Донбассе с 22 июля. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер. «Трехсторонняя контактная группа с участием представителей ОРДЛО... подтверждает свою полную приверженность всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному прекращению огня, в ночь с 21 на 22 июля 2019 по киевскому времени», — написала она, добавив, что стороны также обязались обеспечить полный и безопасный доступ СММ ОБСЕ по всей территории Украины.

Уже три станции метро в Киеве полностью отказались от проездных жетонов. В вестибюле станции метро «Теремки» в Киеве перестали продавать и принимать жетоны. Об этом сообщается на официальной странице Киевского метрополитена. В частности, как сообщается, на выходе со станции в сторону торгового центра «Магеллан» отныне работают только современные средства оплаты.

ГФС выписала штраф Кузьме Скрябину, умершему 4,5 года назад. Сотрудники налоговой службы Киева прислали музыканту Кузьме Скрябину сообщение со штрафом в размере 1 тысяча 613 гривень 35 копеек. Об этом сообщил друг умершего, волонтер и гонщик Алексей Мочанов. «Долбни из налоговой 3 июля 2019 года прислали Кузьме штраф. Спустя 4,5 года после его гибели. Я готов его оплатить, чтобы Держава Украина не пострадала. И чтобы на Андрюхе не висел висяк, может он и правда когда-то что-то недокинул на счёт налоговой, мало ли. Я хочу, чтобы если вы меня читаете, долбни, вы в личку скинули мне, как вам закрыть эти 1613,35 коп. И чтобы вы нашли невменяшку, которое в июле 2019 отправило штраф на адрес погибшего в феврале 2015 Андрея Викторовича Кузьменко. Жду», — написал Мочанов, приложив к посту фото уведомления.

«Общество венгерской культуры» ненавязчиво оттяпало у Украины Закарпатье. «Общество венгерской культуры Закарпатья» опубликовало в своей газете «Карпаталия» статью «Венгр, вставай», проиллюстрировав ее картой, на которой украинский регион обозначен, как принадлежащий Венгрии. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Егор Божок. В своем посте он приложил иллюстрацию, о которой идет речь, а также обратил на этот факт внимание Службы безопасности Украины.

Под завалом в песчаном карьере на Ровенщине погиб 10-летний мальчик. В песчаном карьере возле селе Ясногорка Сарненского района Ровенской области обнаружено тело десятилетнего Максима Палько. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. В частности, как сообщается, трагедия произошла в результате оползня песка на карьере глубиной около 5 м. Мальчика искали около трех часов, однако «чуда не случилось».

В Киеве загорелась маршрутка: появилось видео. Утром четверга, 18 июля, в Киеве на Броварском проспекте загорелась маршрутка. Она курсировала между столицей и Броварами. К счастью, на момент ЧП в ней не было пассажиров — незадолго до этого их высадили на конечной остановке, а водитель поехал «на круг».

На трассе под Одессой грузовик раздавил автомобиль — погибли четыре человека (18+). Утром четверга, 18 июля, на трассе Одесса — Рени произошло кровавое ДТП. Тут грузовик MAN буквально раздавил автомобиль Volkswagen. Как передают местные СМИ, жертвами аварии стали четыре человека. Среди погибших — ребенок.

Синоптики поведали о сюрпризах погоды в Украине после парламентских выборов. На следующей неделе Украину продолжат поливать грозовые дожди. Такой прогноз дали в Гидрометцентре. Синоптики рассказали о погоде на понедельник, 22 июля. Ливни и грозы ожидаются почти по всей территории Украины. Сухо будет лишь на юго-востоке, частично на севере страны и в Крыму.

В Японии подожгли студию аниме — пострадали десятки людей, есть погибшие. Утром четверга, 18 июля, в японском Киото произошло огненное ЧП. Тут подожгли студию по производству аниме. Как сообщают местные СМИ, в огне пострадали как минимум тридцать восемь человек, а десять из них сейчас находятся в реанимации. Позже спасатели нашли на месте ЧП десять трупов.

Стали известны подробности поджога студии аниме в Японии: нападение совершил фанатик, погибли десятки сотрудников. Стали известны новые страшные подробности поджога студии аниме Kyoto Animation в японском Киото. По последним данным, жертвами огня стали уже 25 человек. При этом, как сообщают местные спасатели, десятки людей находятся под завалами. Около сорока человек остаются в больницах.

Конгресс США решил повременить со «свержением» Трампа. Палата представителей в Конгрессе США решила отложить вопрос импичмента президента Дональда Трампа. Прошло голосование. За то, чтобы отложить резолюцию по вопросу импичмента, проголосовали сразу 332 конгрессмена, а против этого были лишь 95 человек.

Американский сенатор заподозрил популярное приложение из России в слежке за пользователями. Член Демократической партии США, сенатор Чак Шумер обратился к Федеральной комиссии по торговле и ФБР с просьбой провести расследование по поводу возможной угрозы национальной безопасности со стороны ставшего популярным в последнее время приложения для смартфонов FaceApp. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter. «Миллионы американцев пользуются им. Оно принадлежит российской компании, и пользователи обязаны предоставлять полный доступ к их личным фотографиям и данным», — написал сенатор, приложив к посту фото соответствующих запросов.

В США закрыли уголовное дело против актера Кевина Спейси. В США закрыли уголовное дело против актера Кевина Спейси. Сделала это американская прокуратура. Актера обвиняли в сексуальных домогательствах Уильяма Литтла в 2016, когда парню было восемнадцать лет. Теперь он, сообщает прокуратура, «добровольно отказался от гражданского иска», который подал в прошлом месяце.

Тэги: ДТП, Япония, пожар, Министерство иностранных дел Украины, мир, политика, Донбасс, перемирие, Киевский метрополитен, оплата, криминал, гражданство, жетон, минские договоренности, курьезы, Владимир Зеленский, новости Украины, Офис президента Украины

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