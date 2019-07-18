3-летний аутист утонул на аттракционе в Кирилловке

В известном курортном поселке Кирилловка Запорожской области, на берегу Азовского моря в результате несчастного случая погиб ребенок. Как выяснили журналисты «Фразы», мальчик утонул в бассейне надувной горки, установленной на пляже возле одной из баз отдыха.

Как сообщает INFORM.ZP.UA, трагедия случилась в среду, 17 июля. По предварительным данным, ребенок находился на пляже вместе с бабушкой. Но убежал от нее в сторону аттракциона и по собственной неосторожности упал в воду.

Официальной информации от полиции об этом инциденте пока не поступало.

По данным комментаторов канала its_zp в Instagram 3-летний мальчик был аутистом, поэтому не мог позвать на помощь. А его бабушка на самом деле отошла в кафе выпить чачу, когда произошла трагедия. При этом на пляже также присутствовали папа и мама ребенка.

Как сообщала «Фраза», 8 июля 2019 года Кирилловке отдыхающие на пляже наткнулись на змею.