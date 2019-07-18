«Общество венгерской культуры» ненавязчиво оттяпало у Украины Закарпатье

«Общество венгерской культуры Закарпатья» опубликовало в своей газете «Карпаталия» статью «Венгр, вставай», проиллюстрировав ее картой, на которой украинский регион обозначен, как принадлежащий Венгрии. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра иностранных дел Егор Божок.

В своем посте он приложил иллюстрацию, о которой идет речь, а также обратил на этот факт внимание Службы безопасности Украины.

В свою очередь, Управление Службы безопасности Украины в Закарпатской области на своей странице в Facebook сообщило о возбуждении по данному факту уголовного дела по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность страны.

В спецслужбе отметили, что так как изображение с картой Закарпатья на фоне венгерского флага «может спровоцировать сепаратистские настроения в среде венгерского национального меньшинства», распространение таких материалов являются «публичными призывами к изменению государственной границы Украины».

Как сообщала «Фраза», 19 сентября 2018 года в Сети появилось видео, на котором в Берегово Закарпатской области украинцам в торжественной обстановке якобы выдают венгерские паспорта. На видео зафиксирован факт присяги на верность Венгрии на фоне венгерского флага. Процедура сопровождается бокалами с шампанским, а также инструкцией — не сообщать о получении второго паспорта представителям украинской власти.

Впоследствии выяснилось, что на опубликованном видео людям выдавали не паспорта, а гражданство Венгрии. В рамках этого этапа венгры действительно дают присягу и поют гимн Венгрии.