ГФС выписала штраф Кузьме Скрябину, умершему 4,5 года назад

Сотрудники налоговой службы Киева прислали музыканту Кузьме Скрябину сообщение со штрафом в размере 1 тысяча 613 гривень 35 копеек. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook сообщил друг умершего, волонтер и гонщик Алексей Мочанов.

«Долбни из налоговой 3 июля 2019 года прислали Кузьме штраф. Спустя 4,5 года после его гибели. Я готов его оплатить, чтобы Держава Украина не пострадала. И чтобы на Андрюхе не висел висяк, может он и правда когда-то что-то недокинул на счёт налоговой, мало ли. Я хочу, чтобы если вы меня читаете, долбни, вы в личку скинули мне, как вам закрыть эти 1613,35 коп. И чтобы вы нашли невменяшку, которое в июле 2019 отправило штраф на адрес погибшего в феврале 2015 Андрея Викторовича Кузьменко. Жду», — написал Мочанов, приложив к посту фото уведомления.

В комментариях юрист Анна Рыженко объяснила, что Кузьма был зарегистрирован как ФОП«. «И после смерти ФОП не сняли с регистрации, а потом пришла пора с начислением и уплатой ЕСВ от минзарплаты вне зависимости от веления деятельности. Ни в коем случае не платить. Если заплатить — снова прийдет штраф и еще пеню начислят», — написала она.

Информацию о штрафе в адрес погибшего 4,5 года назад артиста также подтвердил его друг Владимир Бебешко.

В итоге пользователи соцсетей сошлись на том, что уведомление о штрафе компьютерная система могла сформировать самостоятельно.

Как сообщает ТСН, в Государственной фискальной службе штраф назвали ошибкой и пообещали установить, ее причины.

Как сообщала «Фраза», утром 2 февраля 2015 года автомобиль Андрея Кузьменко столкнулся с молоковозом вблизи села Лозоватка. Лидер группы «Скрябин» возвращался с концерта, который накануне проходил в Кривом Роге в честь 25-летия группы.