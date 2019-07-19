Со следующей недели по всей Украине пуще прежнего польют дожди

В Украине не утихают грозовые дожди. Как выяснили журналисты «Фразы», следующая неделя не станет исключением.

В Гидрометцентре предупреждают украинцев о ливнях и грозах в понедельник и вторник, 22-23 июля.

Осадки ожидаются практически по всей территории страны.

При этом сохранится достаточно прохладная погода. Днем по стране будет плюс 21-27, а ночью 13-18 тепла. Немного теплее будет на юго-востоке и в Крыму.

В Киеве также ожидается дождливая погода.

Как писала «Фраза», синоптики пообещали Киеву и области дождливые выходные.