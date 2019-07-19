Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Со следующей недели по всей Украине пуще прежнего польют дожди

Со следующей недели по всей Украине пуще прежнего польют дожди

В Украине не утихают грозовые дожди. Как выяснили журналисты «Фразы», следующая неделя не станет исключением.

В Гидрометцентре предупреждают украинцев о ливнях и грозах в понедельник и вторник, 22-23 июля.

Осадки ожидаются практически по всей территории страны.

При этом сохранится достаточно прохладная погода. Днем по стране будет плюс 21-27, а ночью 13-18 тепла. Немного теплее будет на юго-востоке и в Крыму.

В Киеве также ожидается дождливая погода.

Как писала «Фраза», синоптики пообещали Киеву и области дождливые выходные.

Тэги: общество, погода, дождь, новости Украины

Комментарии

Статьи

19.07.19 10:03

Страна криминальной евросолидарности

Автор: Александр Карпец

Интервью

07.07.19 11:00

Чемпион мира Владислав Кучерук: Я сидел и осознавал, что на данный момент это самая важная игра в моей жизни

Автор: Андрей Шахов

Колонка автора
15.07.19 08:59

«Динамо» после австрийского сбора: планы на вторую половину июля

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

«Евробляхи» в законе: как в Украине изменят правила ввоза автомобилей
19.07.19 13:28

«Евробляхи» в законе: как в Украине изменят правила ввоза автомобилей

Автор: Виктор Авдеенко, «Апостроф»

Выбор редакции
Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
Политическое самоубийство Шария
Политическое самоубийство Шария
Сто долларов: банковский «сервис» по-киевски
Сто долларов: банковский «сервис» по-киевски
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
Усик может стать новым президентом Украины?
Усик может стать новым президентом Украины?
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
fraza.ua

Главная новость дня

На предприятиях, связанных с Петром Порошенко, проходят обыски

На предприятиях, связанных с Петром Порошенко, проходят обыски
19.07.19 12:15
1704
Последние новости
19.07.19 16:50

В Австрии разбился самолет – погибли люди
19.07.19 16:18

Ко Дню Крещения Руси в Киев прибудет Касперовская икона Богородицы – покровительница Одессы и морского флота
19.07.19 16:03

Известная российская актриса упала со сцены во время спектакля. Сейчас в реанимации ее спасают врачи
19.07.19 15:44

Треть миллиона долларов потребовал от бизнесмена глава райадминистрации на Ровенщине
19.07.19 15:33

Славянский горсовет выразил недоверие мэру Ляху: он не защищал интересы громады, а был марионеткой смотрящего Порошенко Недавы, — СМИ
19.07.19 15:15

Со следующей недели по всей Украине пуще прежнего польют дожди
19.07.19 14:34

Россия делает вид, что не против участия США и Великобритании в переговорах по Донбассу
Фото и Видео
В Австрии разбился самолет – погибли люди
В Австрии разбился самолет – погибли люди
В Австрии разбился самолет – погибли люди
В Австрии разбился самолет – погибли люди
Известная российская актриса упала со сцены во время спектакля. Сейчас в реанимации ее спасают врачи
Известная российская актриса упала со сцены во время спектакля. Сейчас в реанимации ее спасают врачи
Ночью по Харькову и области прокатилась волна дерзких взрывов
Ночью по Харькову и области прокатилась волна дерзких взрывов
Банда налетчиков вскрыла банкомат под Днепром: появилось видео взрыва
Банда налетчиков вскрыла банкомат под Днепром: появилось видео взрыва
Американцы показали испытание «огненного» беспилотника для… сельского хозяйства
Американцы показали испытание «огненного» беспилотника для… сельского хозяйства
В США бактерии заживо съели мужчину и девочку, которые искупались в море (18+)
В США бактерии заживо съели мужчину и девочку, которые искупались в море (18+)
Известный американский актер спел под гитару на стеклянном мосту в Киеве
Известный американский актер спел под гитару на стеклянном мосту в Киеве
Зеленский побывал на запорожском «недострое», где устроил разнос чиновникам
Зеленский побывал на запорожском «недострое», где устроил разнос чиновникам
В Днепре маршрутка переехала старушку – ее госпитализировали
В Днепре маршрутка переехала старушку – ее госпитализировали
В Запорожской области водитель под алкоголем и наркотиками насмерть сбил двух велосипедистов
В Запорожской области водитель под алкоголем и наркотиками насмерть сбил двух велосипедистов
fraza.ua
Новости блогосферы
14.07.19 15:21

Президенту нужно поставить на место свою челядь
27.06.19 15:53

Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
16.06.19 17:53

Неуважаемые Юраши, земля под вашими ногами гореть будет!
16.06.19 12:21

Президентский сайт до сих пор контролируют люди Порошенко

Опрос

Что будет с Порошенко после выборов?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.