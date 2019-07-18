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Следующий бой Гвоздик проведет против россиянина: на кону сразу два пояса

Следующий бой Гвоздик проведет против россиянина: на кону сразу два пояса

Российский боксер Артур Бетербиев встретится с украинским бойцом Александром Гвоздиком в бою за пояса чемпиона мира по версиям IBF и WBC в полутяжелом весе. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом он написал на своей странице в Instagram.

«У меня отличная новость. Я подписал контракт на объединительный бой с Александром Гвоздиком, на кону будут стоять два пояса IBF и WBC», — сообщил россиянин, добавив, что бой должен состояться 18 октября текущего года в США.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Good news! I signed a contract for unification fight with Oleksandr Gvozdyk @alex_gvozdyk for #IBF and #WBC belts. The bout will be on 18 October, USA. У меня отличная новость! Я подписал контракт на объединительный бой с Александром Гвоздиком @alex_gvozdyk, на кону будут стоять два пояса #IBF и #WBC. Бой должен состояться 18 октября в США. #TopRank #WBC #IBF #Beterbiev #Gvozdyk #BeterbievGvozdyk #akhmatfightclub #akhmat @za_kadyrova_95eng @russianboxingfederation #boxing #бокс #спорт #sport #fight #бой

Публикация от Artur Beterbiev (@arturbeterbiev)

Отметим, что Бетербиев на данный момент уже дважды защищал титул чемпиона по версии IBF.

Информацию о проведении боя с Бетербиевым уже подтвердили в команде Гвоздика. «Александр тоже подписал контракт. Об этом поединке было абсолютно легко договориться: нам предложили, и мы не отказывались. Бетербиев — хороший боксер с большим опытом, с большой любительской карьерой. Ни для одного из них этот бой не будет легким, а победитель уйдет с двумя поясами», — заявил менеджер украинца Эгис Климас в комментарии Р-Спорт.

Он также попросил не мешать спорт с политикой и выразил убеждение, что бой будет интересен не только для украинцев и россиян, но и американцам. «Нельзя мешать спорт и политику. Наша команда так считает. Это объединительный бой. Более того, оба провели много боёв в США, обоих в Америке знают. Думаю, этот поединок, конечно, будет интересен для американцев: и телевидению, и публике», — заключил Климас.

Как сообщала «Фраза», 31 марта 2019 года Александр Гвоздик защитил титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). При этом он заявил, что его следующим соперником должен стать американец Маркус Браун.

Напомним, в конце 2018 года Гвоздик в бою за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC тяжело нокаутировал канадца Адониса Стивенсона. Впоследствии его пришлось помещать в искусственную кому.

Тэги: бокс, спорт, новости Украины, Александр Гвоздик

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