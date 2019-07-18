Зеленский симметрично ответил на предоставление российского гражданства украинцам Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго этническим украинцам из дружественных стран, а также иностранцам, чьи права и свободы на их родине нарушены. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщается на официальной странице Офиса президента Украины в Facebook.

В частности, как указывается, таким образом, ОПУ отреагировал на известие о продлении ареста 24 украинским морякам, а также подписании президентом Российской Федерации указа об упрощенном порядке предоставления украинцам российского гражданства.

«Этот шаг создает дополнительные препятствия на пути к деэскалации конфликта и реинтеграции Донбасса, приверженность к которым руководство России неоднократно декларировало», — убеждены в Офисе.

«Со своей стороны президент Украины поручает МИД разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из дружественных нам стран, которые стремятся присоединиться к развитию своей исторической родины, — сообщили в ОПУ. — Также Владимир Зеленский поручает разработать механизм упрощенного предоставления украинского гражданства людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах».

Между тем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже заявил, что россияне, которые захотят получить украинский паспорт, все равно останутся гражданами РФ, потому что Москва не признает двойного гражданства. «Россия не признает второго гражданства, поэтому, в любом случае, даже если граждане России и получат второе гражданство, они будут оставаться гражданами РФ, пользоваться всеми предусмотренными законодательством правами и обязанностями», — цитирует Пескова «Интерфакс-Украина».

Отметим, что накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым упростил получение гражданства РФ для жителей всей территории Донецкой и Луганской областей, а не только оккупированных районов.

Как сообщала «Фраза», 24 апреля 2019 года Путин подписал указ, позволяющий жителям «отдельных районов» Донбасса получать гражданство РФ в упрощенном порядке. При этом указывалось, что обращаться с заявлением о приеме в гражданство России могут не все лица, постоянно проживающие на территории «отдельных районов», а только те их них, которые в свое время получили паспорт «гражданина» «ЛНР» или «ДНР».

1 мая Путин подписал новый указ об упрощенной процедуре предоставления российского гражданства украинцам.

3 мая в Донецке начался прием заявлений на получение российского гражданства по упрощенной системе.

14 мая в «ДНР» временно прекратили принимать документы на получение российского гражданства.

Напомним, 29 марта 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал Указ, которым упростил получение гражданства для военнослужащих-иностранцев.