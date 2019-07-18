Американский сенатор заподозрил популярное приложение из России в слежке за пользователями

Член Демократической партии США, сенатор Чак Шумер обратился к Федеральной комиссии по торговле и ФБР с просьбой провести расследование по поводу возможной угрозы национальной безопасности со стороны ставшего популярным в последнее время приложения для смартфонов FaceApp. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Миллионы американцев пользуются им. Оно принадлежит российской компании, и пользователи обязаны предоставлять полный доступ к их личным фотографиям и данным», — написал сенатор, приложив к посту фото соответствующих запросов.

Отметим, что FaceApp принадлежит российской компании Wireless Lab, которая базируется в Санкт-Петербурге и имеет более 80 млн активных пользователей на сайте. Компанию возглавляет бывший руководитель «Яндекса» Ярослав Гончаров. Как сообщает NewYork Post, в своей политике конфиденциальности создатели пишут, что не гарантируют безопасность данных. Кроме того, указывается, что фото, которое вы загружаете для обработки, обрабатывается в облаке, а не на вашем телефоне, поэтому трудно проследить, куда оно может попасть дальше.

В свою очередь, в компании заверяют, что несмотря на хранение всех загруженных данных в облаке, они своевременно их удаляют и не передают третьим лицам.

Популярная программа FaceApp используется пользователями для редактуры своих селфи. Благодаря ей внешность можно «омолодить» или «состарить», также доступны функции изменения разреза глаз или цвета кожи. На сегодняшний день это стало одним из самых скачиваемых приложений в мире.

Как сообщала «Фраза», осенью 2017 года один из пользователей популярного имиджборда Reddit уличил Facebook в прослушивании своих пользователей.

В сентябре 2018 года компания Apple добавила в свою операционную систему приложение, которое анализирует количество телефонных звонков и электронных писем пользователя.

Спустя месяц коалиция групп по защите прав детей и потребителей обвинила приложение Messenger Kids от Facebook в незаконном сборе данных о детях.