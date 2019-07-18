В Таиланде за «оскорбление буддистского поста» арестовали туристов-нудистов

Курьезный инцидент произошел в таиландской провинции Краби. Как выяснили журналисты «Фразы», тут туристов из Великобритании, Австралии, Испании и Японии арестовали за купание голышом.

Всего местным правоохранителям попались пять девушек и один парень в возрасте 17-20 лет.

Их обвинили в «нарушении общественного порядка» и «нескромном вызывающем поведении». Ребята признали свою вину.

Впрочем, как пишут местные СМИ, они легко отделались: после лекции в полицейском участке и штрафа в размере семнадцати долларов с человека, их отпустили.

Как оказалось, на такое хулиганство их толкнул временный запрет продажи алкоголя, введенный на 16 и 17 июля из-за начала буддистского поста. Без выпивки молодым людям стало скучно, после чего они решили повеселиться столь оскорбительным для местных жителей способом.

Как писала «Фраза», в Таиланде престарелый турист умер в кинотеатре во время просмотра фильма ужасов.

Ранее жителя Таиланда убил собственный смартфон.