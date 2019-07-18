Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В Таиланде за «оскорбление буддистского поста» арестовали туристов-нудистов

В Таиланде за «оскорбление буддистского поста» арестовали туристов-нудистов

Курьезный инцидент произошел в таиландской провинции Краби. Как выяснили журналисты «Фразы», тут туристов из Великобритании, Австралии, Испании и Японии арестовали за купание голышом.

Всего местным правоохранителям попались пять девушек и один парень в возрасте 17-20 лет.

Их обвинили в «нарушении общественного порядка» и «нескромном вызывающем поведении». Ребята признали свою вину.

Впрочем, как пишут местные СМИ, они легко отделались: после лекции в полицейском участке и штрафа в размере семнадцати долларов с человека, их отпустили.

Как оказалось, на такое хулиганство их толкнул временный запрет продажи алкоголя, введенный на 16 и 17 июля из-за начала буддистского поста. Без выпивки молодым людям стало скучно, после чего они решили повеселиться столь оскорбительным для местных жителей способом.

Как писала «Фраза», в Таиланде престарелый турист умер в кинотеатре во время просмотра фильма ужасов.

Ранее жителя Таиланда убил собственный смартфон.

Тэги: Таиланд, мир, туристы, курьезы

Комментарии

Статьи

18.07.19 16:51

Президент Зеленский и «Понятие политического» Карла Шмитта

Автор: Александр Вольский

Интервью

07.07.19 11:00

Чемпион мира Владислав Кучерук: Я сидел и осознавал, что на данный момент это самая важная игра в моей жизни

Автор: Андрей Шахов

Колонка автора
15.07.19 08:59

«Динамо» после австрийского сбора: планы на вторую половину июля

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Осколок порошенковского режима Олег Недава терпит фиаско на Донбассе: им заинтересовалась СБУ
18.07.19 18:34

Осколок порошенковского режима Олег Недава терпит фиаско на Донбассе: им заинтересовалась СБУ

Автор: From-ua.com

Выбор редакции
Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
Политическое самоубийство Шария
Политическое самоубийство Шария
Сто долларов: банковский «сервис» по-киевски
Сто долларов: банковский «сервис» по-киевски
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
Усик может стать новым президентом Украины?
Усик может стать новым президентом Украины?
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
fraza.ua

Главная новость дня

Зеленский симметрично ответил на предоставление российского гражданства украинцам Донбасса

Зеленский симметрично ответил на предоставление российского гражданства украинцам Донбасса
18.07.19 13:37
475
Последние новости
18.07.19 18:38

Армения снова открылась миру, — украинский эксперт
18.07.19 16:45

В Таиланде за «оскорбление буддистского поста» арестовали туристов-нудистов
18.07.19 16:27

3-летний аутист утонул на аттракционе в Кирилловке
18.07.19 16:02

«Общество венгерской культуры» ненавязчиво оттяпало у Украины Закарпатье
18.07.19 15:55

Массовые крестные ходы в Украине - это способ для верующих поддержать свою Церковь, – РПЦ
18.07.19 15:37

В Днепре маршрутка переехала старушку – ее госпитализировали
18.07.19 15:29

ГФС выписала штраф Кузьме Скрябину, умершему 4,5 года назад
Фото и Видео
В Днепре маршрутка переехала старушку – ее госпитализировали
В Днепре маршрутка переехала старушку – ее госпитализировали
В Днепре маршрутка переехала старушку – ее госпитализировали
В Днепре маршрутка переехала старушку – ее госпитализировали
В Запорожской области водитель под алкоголем и наркотиками насмерть сбил двух велосипедистов
В Запорожской области водитель под алкоголем и наркотиками насмерть сбил двух велосипедистов
Стали известны подробности поджога студии аниме в Японии: нападение совершил фанатик, погибли десятки сотрудников
Стали известны подробности поджога студии аниме в Японии: нападение совершил фанатик, погибли десятки сотрудников
На трассе под Одессой грузовик раздавил автомобиль – погибли четыре человека (18+)
На трассе под Одессой грузовик раздавил автомобиль – погибли четыре человека (18+)
В Киеве загорелась маршрутка: появилось видео
В Киеве загорелась маршрутка: появилось видео
Под завалом в песчаном карьере на Ровенщине погиб 10-летний мальчик
Под завалом в песчаном карьере на Ровенщине погиб 10-летний мальчик
Конгресс США решил повременить со «свержением» Трампа
Конгресс США решил повременить со «свержением» Трампа
В Японии подожгли студию аниме – пострадали десятки людей, есть погибшие
В Японии подожгли студию аниме – пострадали десятки людей, есть погибшие
В Днепре подрезали неадекватного хулигана
В Днепре подрезали неадекватного хулигана
В Одессе зверски изнасиловали пассажирку такси
В Одессе зверски изнасиловали пассажирку такси
fraza.ua
Новости блогосферы
14.07.19 15:21

Президенту нужно поставить на место свою челядь
27.06.19 15:53

Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
16.06.19 17:53

Неуважаемые Юраши, земля под вашими ногами гореть будет!
16.06.19 12:21

Президентский сайт до сих пор контролируют люди Порошенко

Опрос

Что будет с Порошенко после выборов?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.