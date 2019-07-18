В аннексированном Крыму отравились десятки детей

В аннексированном Россией Крыму произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», в одном из детских лагерей города Евпатория отравились десятки людей.

По данным врачей городской больницы, на утро четверга, 18 июля, госпитализировали 52 детей и пятерых взрослых, работавших в лагере вожатыми.

Известно, что дети приехали из Татарстана.

Диагноз отравившихся людей пока не сообщается,

В то же время, Роспотребнадзор сообщил о наличии возбудителя норовируса у первых заболевших детей.

Медики отмечают, что нововирус это острая кишечная инфекция, возбудителем которой является вирус семейства Calviviridae. Кроме этого, больной заразен для окружающих во время острой фазы заболевания и в последующие 48 часов. Его симптомы: острая диарея, рвота, лихорадка.

Как писала «Фраза», в Армянске назревает новая экологическая катастрофа.

Ранее в ДТП в Крыму погибли дети.