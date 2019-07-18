В Киеве нашли окровавленный труп женщины. Перед смертью ее связали

В Киеве произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», на улице Чистяковская, 7 (недалеко от метро «Нивки») в одной из квартир нашли труп женщины.

Как передает «Информатор», о страшной находке сообщила ее подруга, которая пришла в гости.

Тело со связанными руками лежало на балконе. Рядом лежал разломанный табурет, которым ее, скорее всего, убили.

Полиция выясняет детали преступления.

Как писала «Фраза», под Киевом взлетел на воздух жилой дом ‒ есть жертвы.

Ранее на киевской окраине утонул мужчина.