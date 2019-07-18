Уже три станции метро в Киеве полностью отказались от проездных жетонов

В вестибюле станции метро «Теремки» в Киеве перестали продавать и принимать жетоны. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщается на официальной странице Киевского метрополитена в Facebook.

В частности, как сообщается, на выходе со станции в сторону торгового центра «Магеллан» отныне работают только современные средства оплаты.

В то же время ранее купленные жетоны еще пока можно будет использовать в остальных вестибюлях станции. Однако до 2019 года планируется убрать жетоны из оборота. С этого момента пассажиры смогут пользоваться для проезда карточкой метро, карточкой киевлянина, электронным билетом, ученическим билетом для школьников Киева.

Для разовой поездки можно воспользоваться бесконтактной банковской картой на желтом турникете (однако «иногда у банковской системы бывают сбои») или приобрести карточку на одну поездку.

Как сообщала «Фраза», с 15 июля перестали продавать и принимать жетоны в вестибюлях станции «Нивки» (выход к пожарной части) и станции «Ипподром» (выход к Ипподрому).