В РПЦ предположили, что Вселенского Патриарха дезинформировали относительно реального положения дел в Украине

Вселенского Патриарха Варфоломея на протяжении длительного времени дезинформировали относительно реального положения дел в Украине. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сказал глава отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Иларион (Алфеев) в интервью греческому информагенству «Ромфеа», сообщает patriarchia.ru.

«Мне думается, что Вселенского Патриарха на протяжении длительного времени дезинформировали относительно реального положения дел в Украине. Ему внушали, что чуть ли не все архиереи канонической Украинской Церкви желают автокефалии, но боятся Москвы: как только будет дан томос, они все присоединятся к новосозданной автокефальной Церкви. Но этого не произошло, да и не могло произойти. Патриарх Кирилл на встрече с Патриархом Варфоломеем в Константинополе 31 августа предупредил, что если и перейдут, то один или два архиерея. Так и вышло: лишь двое из девяноста архиереев Украинской Православной Церкви примкнули», - рассказал митрополит.

Глава отдела внешних церковных связей Московского Патриархата напомнил, что большинство верующих Украинской Православной Церкви не захотели переходить в новосозданную Церковь.

«Патриарх Варфоломей заявлял, что целью его действий было желание преодолеть раскол в Украине. Однако теперь уже совершенно очевидно, что путь к этой цели через оправдание раскольников в ущерб местной канонической Церкви, объединяющей большинство православных верующих, оказался ошибочным. Церковный народ остался верен Украинской Православной Церкви, а искусственно созданная новая структура уже начала распадаться вследствие обострения присутствовавших в ней изначально внутренних противоречий», - сказал владыка Иларион.

Он подчеркнул, что полученный томос не объединил верующих.

«Позиция Константинопольской Патриархии слишком радикальна. В 2018 году мы предлагали Святейшему Патриарху Варфоломею совместно изучить вопрос, начать сообща работу на этом направлении, но он ответил, что у него нет на это времени. Он очень спешил предоставить томос об автокефалии Украинской Церкви, пока у власти находился Порошенко. Но только вот Украинская Православная Церковь, объединяющая миллионы православных верующих, не просила этой автокефалии. В итоге томос был получен […] искусственно созданной на основе ранее существовавших двух раскольничьих структур и получившей название «Православная Церковь Украины» (ПЦУ). Спустя лишь несколько месяцев эта структура начала распадаться: не так давно восстановленный Патриархом Варфоломеем в епископском сане Филарет Денисенко объявил об отделении от ПЦУ и воссоздании так называемого Киевского патриархата. И это вполне естественно: раскол всегда имеет тенденцию к дальнейшему дроблению. Когда-то в Греции была одна группировка старостильников, потом их стало две, а теперь сколько? Восемь? Девять? Такой же процесс начался в Украине», - отметил он.

Митрополит Иларион задался вопросом, могло ли в Греции произойти то, что случилось в Украине.

«Мы и тогда не могли понять логику действий Патриарха Варфоломея и сейчас не можем ее понять. Можно ли себе представить, чтобы президент Греции объединил в одну структуру две группировки старостильников, а потом Вселенский Патриарх выдал бы этой объединенной группе томос об автокефалии, объявив каноническую Элладскую Православную Церковь несуществующей и предложив всем ее иерархам перейти в новосозданную структуру? Однако в Украине произошло именно это: под руководством светского властителя прошел некий «объединительный собор»», - сказал владыка.

Митрополит Иларион напомнил, что архиереи и священники ПЦУ «не имеют канонических хиротоний: основная их часть была рукоположена Филаретом Денисенко, находившимся под анафемой, а другая часть происходит от самозванца — диакона, выдававшего себя то за православного, то за англиканского епископа. Таких «иерархов» у нас в народе называют самосвятами».

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