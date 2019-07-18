В США закрыли уголовное дело против актера Кевина Спейси. Как выяснили журналисты «Фразы», сделал это американская прокуратура.

Актера обвиняли в сексуальных домогательствах Уильяма Литтла в 2016, когда парню было восемнадцать лет. Теперь он, сообщает прокуратура, «добровольно отказался от гражданского иска», который подал в прошлом месяце.

Ранее сообщалось, что Кевин Спейси домогался парня на вечеринке и даже избил его – об этом говорила его мать, бывшая ведущая новостей Хизер Унру.

В сообщении говорится, что парень «воспользовался своим правом по пятой поправке к Конституции США не свидетельствовать против себя». После этого он «отказался давать показания по поводу текстовых сообщений в его телефоне, которые, как утверждала его защита, были удалены».

Уликами были телефон Уильяма Литтла, с которого он слал сообщения друзьям. Отмечается также, что мать парня «перед тем как передать телефон полиции, удалила часть содержимого, которое могло дать более ясное представление о его увлечениях». Адвокаты актера заявили, что «это может быть расценено как уничтожение улик».

Добавим, что против Кевина Спейси выдвинуты и другие обвинения в домогательствах.

Как писала «Фраза», старший брат Кевина Спейси рассказал о домогательствах отца.

Ранее у актера Кевина Спейси возникли новые проблемы с законом в США.