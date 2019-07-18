На переговорах в Минске удалось достичь ряд важных договоренностей

Во время заседания Трехсторонней контактной группы стороны договорились о введении режима прекращения огня на Донбассе с 22 июля. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.

«Трехсторонняя контактная группа с участием представителей ОРДЛО... подтверждает свою полную приверженность всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному прекращению огня, в ночь с 21 на 22 июля 2019 по киевскому времени», — написала она, добавив, что стороны также обязались обеспечить полный и безопасный доступ СММ ОБСЕ по всей территории Украины.

Кроме того, по ее словам, на переговорах в Минске достигнута договоренность об одновременном демонтаже фортификационных сооружений в районе разведения сил в Станице Луганской, сноса сооружения НВФ ОРДЛО на мосту, а также состоится деполитизация — будут убраны символы квазигруппировок.

В рамках работы подгруппы по гуманитарным вопросам представители террористов «Д/ЛНР» подтвердили местонахождение 69 украинских пленных. Украинская сторона, в свою очередь, подтвердила пребывание в СИЗО и тюрьмах 208 человек, которых запрашивают боевики.

«Договорились в кратчайшие сроки провести работу в двух параллельных направлениях: юридическая очистка и подготовка к взаимному освобождению подтвержденных лиц и дальнейшее подтверждение удерживаемых лиц», — заключает Олифер, подчеркнув, что вопрос обеспечения устойчивой мобильной связи на всей территории Донбасса также был сдвинут с мертвой точки.

Как сообщала «Фраза», 5 июня 2019 года в ходе встречи ТКГ в Минске представитель Украины Леонид Кучма предложил отменить экономическую блокаду отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а также прописать в новых договоренностях о «режиме тишины» в зоне вооруженного конфликта норму «не стрелять в ответ»