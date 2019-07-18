Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

На переговорах в Минске удалось достичь ряд важных договоренностей

На переговорах в Минске удалось достичь ряд важных договоренностей

Во время заседания Трехсторонней контактной группы стороны договорились о введении режима прекращения огня на Донбассе с 22 июля. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.

«Трехсторонняя контактная группа с участием представителей ОРДЛО... подтверждает свою полную приверженность всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному прекращению огня, в ночь с 21 на 22 июля 2019 по киевскому времени», — написала она, добавив, что стороны также обязались обеспечить полный и безопасный доступ СММ ОБСЕ по всей территории Украины.

Кроме того, по ее словам, на переговорах в Минске достигнута договоренность об одновременном демонтаже фортификационных сооружений в районе разведения сил в Станице Луганской, сноса сооружения НВФ ОРДЛО на мосту, а также состоится деполитизация — будут убраны символы квазигруппировок.

В рамках работы подгруппы по гуманитарным вопросам представители террористов «Д/ЛНР» подтвердили местонахождение 69 украинских пленных. Украинская сторона, в свою очередь, подтвердила пребывание в СИЗО и тюрьмах 208 человек, которых запрашивают боевики.

«Договорились в кратчайшие сроки провести работу в двух параллельных направлениях: юридическая очистка и подготовка к взаимному освобождению подтвержденных лиц и дальнейшее подтверждение удерживаемых лиц», — заключает Олифер, подчеркнув, что вопрос обеспечения устойчивой мобильной связи на всей территории Донбасса также был сдвинут с мертвой точки.

Как сообщала «Фраза», 5 июня 2019 года в ходе встречи ТКГ в Минске представитель Украины Леонид Кучма предложил отменить экономическую блокаду отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а также прописать в новых договоренностях о «режиме тишины» в зоне вооруженного конфликта норму «не стрелять в ответ»

Тэги: политика, ОБСЕ, минские переговоры, Дарка Олифер, ОРДЛО, новости Украины

Комментарии

Статьи

18.07.19 09:01

Как умирает стадион, на котором состоялся «Матч смерти»...

Автор: Всеволод Непогодин

Интервью

07.07.19 11:00

Чемпион мира Владислав Кучерук: Я сидел и осознавал, что на данный момент это самая важная игра в моей жизни

Автор: Андрей Шахов

Колонка автора
15.07.19 08:59

«Динамо» после австрийского сбора: планы на вторую половину июля

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Кулич — самый богатый губернатор самой бедной области
17.07.19 14:52

Кулич — самый богатый губернатор самой бедной области

Автор: «Взгляд»

Выбор редакции
Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
Политическое самоубийство Шария
Политическое самоубийство Шария
Сто долларов: банковский «сервис» по-киевски
Сто долларов: банковский «сервис» по-киевски
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
Усик может стать новым президентом Украины?
Усик может стать новым президентом Украины?
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
fraza.ua

Главная новость дня

На переговорах в Минске удалось достичь ряд важных договоренностей

На переговорах в Минске удалось достичь ряд важных договоренностей
18.07.19 09:18
277
Последние новости
18.07.19 10:39

Уже три станции метро в Киеве полностью отказались от проездных жетонов
18.07.19 10:38

В РПЦ предположили, что Вселенского Патриарха дезинформировали относительно реального положения дел в Украине
18.07.19 10:14

В США закрыли уголовное дело против актера Кевина Спейси
18.07.19 10:03

Синоптики поведали о сюрпризах погоды в Украине после парламентских выборов
18.07.19 10:03

В УПЦ открыли аккредитацию СМИ на торжества на Владимирской горке и в Лавре 27-28 июля
18.07.19 09:18

На переговорах в Минске удалось достичь ряд важных договоренностей
18.07.19 09:06

У Меркель не смогли объяснить, почему ее начало «трясти»
Фото и Видео
В Японии подожгли студию аниме – пострадали десятки людей, есть погибшие
В Японии подожгли студию аниме – пострадали десятки людей, есть погибшие
В Японии подожгли студию аниме – пострадали десятки людей, есть погибшие
В Японии подожгли студию аниме – пострадали десятки людей, есть погибшие
В Днепре подрезали неадекватного хулигана
В Днепре подрезали неадекватного хулигана
В Одессе зверски изнасиловали пассажирку такси
В Одессе зверски изнасиловали пассажирку такси
Зеленский ввязался в перепалку с дерзкой «украинкой», обозвавшей его «малороссом»
Зеленский ввязался в перепалку с дерзкой «украинкой», обозвавшей его «малороссом»
Cуровый «хозяйственник» Зеленский устроил разнос чиновникам на Николаевщине
Cуровый «хозяйственник» Зеленский устроил разнос чиновникам на Николаевщине
Байден усомнился, что Трамп может отжаться от пола
Байден усомнился, что Трамп может отжаться от пола
В Индии из-за сильных дождей обрушился четырехэтажный дом – есть погибшие
В Индии из-за сильных дождей обрушился четырехэтажный дом – есть погибшие
В Днепре прямо возле морга нашли труп (18+)
В Днепре прямо возле морга нашли труп (18+)
Молодая девушка протаранила агитационную палатку одной из партий в Харькове
Молодая девушка протаранила агитационную палатку одной из партий в Харькове
Из зоопарка одного из городов России сбежал… ягуар
Из зоопарка одного из городов России сбежал… ягуар
fraza.ua
Новости блогосферы
14.07.19 15:21

Президенту нужно поставить на место свою челядь
27.06.19 15:53

Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
16.06.19 17:53

Неуважаемые Юраши, земля под вашими ногами гореть будет!
16.06.19 12:21

Президентский сайт до сих пор контролируют люди Порошенко

Опрос

Что будет с Порошенко после выборов?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.