Синоптики поведали о сюрпризах погоды в Украине после парламентских выборов

На следующей неделе Украину продолжат поливать грозовые дожди. Как выяснили журналисты «Фразы», такой прогноз дали в Гидрометцентре.

Синоптики рассказали о погоде на понедельник, 22 июля.

Ливни и грозы ожидаются почти по всей территории Украины. Сухо будет лишь на юго-востоке, частично на севере страны и в Крыму.

Температура воздуха днем прогреется до 25-30 градусов, а ночью ожидается до плюс 14-18. На юге будет на пару градусов теплее.

В Киеве ожидаются затяжные грозы.

Как писала «Фраза», синоптики предупредили украинцев о непростых погодных условиях в день парламентских выборов.