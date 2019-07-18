У Меркель не смогли объяснить, почему ее начало «трясти»

У немецкого канцлера Ангелы Меркель прокомментировали ее здоровье. Как выяснили журналисты «Фразы», сделала это глава ее канцелярии Хельге Браун.

Ее цитирует Reuters.

Говоря о здоровье Ангелы Меркель, Хельге Браун сказала: «У нее хорошее здоровье. Конечно, она в состоянии выполнять свои обязанности до федеральных выборов в октябре 2021 года».

Также чиновница сказала: «Ангела Меркель выдвигала свою кандидатуру в 2017 году на четыре года, и в связи с задачами, которые стоят перед нами, мы должны довести этот срок до конца».

Как писала «Фраза», у Меркель не хватило сил встать во время гимна Германии.

Ранее Меркель неоднократно «кидало в дрожь».