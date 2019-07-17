Яценюк: Путин хочет «танцевать на могилах» европейских надежд

Цель Путина и его посланцев — не мир. Их цель — война против нас всех. Москва не верит в слезы. Москва хочет крови. Но мы остановим их и в этот раз. Как сообщают «Комментарии» об этом написал премьер-министр Украины в 2014-2016 гг, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк в своем блоге на Цензор.НЕТ

Арсений Яценюк напомнил, что сегодня, именно в годовщину трагедии MH17, «Медведчук представил в Страсбурге план Путина в отношении Украины и Европы».

Суть этого плана России, подчеркнул Арсений Яценюк, — «все ложится на Украину»: «Жертвы, преступления российских военных и боевиков, убийства, изнасилования, пытки. Все, что было уничтожено или вывезено в Россию. За это должна заплатить Украина».

По плану Путина «Украина не имеет и не может иметь самостоятельного будущего»: «Все будет решать Москва. Так хочет Кремль. У него такая версия истории. Потому что нет украинцев. Не было. Не должно быть».

Согласно плану Кремля, «чтобы как-то сохраниться, Украина должна быть максимально разделена»: «Они предлагают автономию для Донбасса. Потому что автономия для Донбасса — это повтор сценария, который они уже провернули в Крыму».

Тем временем, подчеркнул Арсений Яценюк, сам Крым выводится Россией за скобки: «Крым, говорит Москва, принадлежит России. Другого варианта не будет».

Европа, согласно плану Путина, должна заплатить Москве «за поддержку идеологии „примирение“, плюс Северный поток-2»: «Будете платить всегда, говорит Путин. Европа, продолжай в этом духе, — по сути, говорит он европейским слушателям. Приглашай медведчуков, допускай российских парламентариев в Парламентской Ассамблее Совета Европы, бросай за решетку украинцев. И внимательно следи за новостями: скоро мы придем к твоим следующим территориям — Польши, Венгрии, стран Балтии».

«Европа, говорит Путин в день годовщины MH17, ты заплатишь за все, даже за развал Советского Союза. Потому что ты устала, Европа. Рассчитываешь, что настало время для того, чтобы перевести дыхание, объясниться, договориться. А Путин так не думает. Принимайте его в гости. Он хочет танцевать на могилах европейских надежд. Именно это в Страсбурге сказал сегодня Медведчук», — подчеркнул Арсений Яценюк.

К тому же, напомнил он, сегодня из Москвы пришла еще новость: «Путин издал указ об упрощенном режиме предоставления гражданства для своих жертв с Донбасса».

Цель Путина и его посланцев — не мир, написал Арсений Яценюк: «Их цель — война против нас всех».

«Пять лет Медведчука оберегали в Украине как безальтернативного посредника. Сегодня он выставил свой счет», — подчеркнул лидер «Народного фронта».

«Москва не верит слезам. Москва хочет крови. Но мы остановим их и в этот раз», — написал Арсений Яценюк.