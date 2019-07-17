В духе 90-х. Под Киевом мужчину похитили и вывезли в лес «на разговор»

В полицию города Белая Церковь обратилась местная жительница, которая заявила, что ее сына похитили двое неизвестных мужчин. Как выяснили журналисты «Фразы», злоумышленники вывезли парня в лес «на разговор» в духе 90-х годов.

Как передает «Информатор», мать похищенного не только описала оперативникам приметы преступников, но и указала марку автомобиля, на котором увезли ее сына.

Позднее выяснилось, что преступники отвезли мужчину в лес, где избили. После чего похитители не придумали ничего лучше, чем оставить парня на автотрассе и сбежать.

В свою очередь, правоохранители стали проверять места жительства возможных подозреваемых. В результате одному из нападающих позвонил родственник и предупредил о то, что его ищут. Звонок был перехвачен оперативниками, после чего задержание подозреваемых было вопросом времени.

Сообщается, что «братками» оказались двое жителей Киевской области ‒ 24 и 26 лет. Сейчас копы пытаются выяснить мотивы преступников. Им грозит до пяти лет лишения или ограничения свободы, в соответствии со ст. 146 УК Украины («незаконное лишение свободы или похищение человека»).

Как писала «Фраза», в Киеве похитили человека, силой затолкав его в багажник.

Ранее сообщалось, что в Киеве мать «навела» банду похитителей на собственного сына.