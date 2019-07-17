УПЦ прославит в святых священника, который венчал Михаила Булгакова

Украинская Православная Церковь готовится к прославлению трех ректоров Киевской духовной академии и семинарии. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, ректоры КДАиС - епископ Сильвестр (Малеванский), архиепископ Василий (Богдашевский) и протоиерей Александр Глаголев - будут прославлены на литургии в Киево-Печерской лавре в День Крещения Руси 28 июля.

«В XIX веке на должности ректоров Киевской духовной академии было достаточно известных личностей, которые ещё при жизни имели репутацию праведников среди своей паствы и подчинённых. Некоторые из них уже канонизированы, например святитель Иннокентий (Борисов), архиепископ Херсонский», - рассказал ректор Киевских духовных школ епископ Белогородский Сильвестр.

Как рассказал епископ Сильвестр, Собор святых Киевской духовной академии был установлен в 2016 году по инициативе ректора КДАиС, митрополита Бориспольского и Броварского Антония в преддверии празднования 400-летия Киевской духовной академии.

«В Собор включены все выпускники и преподаватели Киевских духовных школ, канонизированные разными Поместными Церквами. В соответствии с этим возникла мысль начать поиски в архивах на предмет наличия свидетельства о почитании наших выпускников, дабы расширить список включенных в собор имён. И когда мы стали изучать материалы, оказалось, что максимально много сведений сохранилось о людях, которые жили ближе всего к нам по времени», - отметил епископ Сильвестр.

Канонизируемые Украинской Православной Церковью ректоры Киевских духовных школ - два архиерея и священник – «значимые фигуры не только для жизни Киевских духовных школ, но и вообще для жизни Церкви в эту сложную эпоху», подчеркнул нынешний ректор КДАиС.

«И важно понимать, что для нас канонизация этих святых нужна не просто для пополнения списка имен святых КДА и не столько для увековечивания их памяти, а ради признания того, что нужно правильно оценивать историческую ситуацию и брать из неё уроки», - заключил владыка Сильвестр.

Священный Синод УПЦ принял решение о канонизации трёх ректоров епископа Сильвестра (Малеванского), архиепископа Василия (Богдашевского) и протоиерея Александра Глаголева 3 апреля. После канонизации их имена войдут в Собор святых Киевской духовной академии.

Справка Центра информации УПЦ

Епископ Сильвестр (Малеванский) родился в 1828 г. в семье священника на Волыни. Окончил Волынскую духовную семинарию (1847) и Киевскую духовную академию (1857). С 1862-го по 1881 г. был инспектором, с 1883-го по 1898 г. - ректором КДА и настоятелем Киево-Братского Богоявленского монастыря. В 1885 году стал епископом Каневским, викарием Киевской епархии. Автор пятитомника «Опыт православного догматического богословия». Скончался 12 ноября 1908 г.

Архиепископ Василий (Богдашевский) родился в семье священника в 1861 году на Волыни. Окончил Волынскую духовную семинарию (1882) и Киевскую духовную академию (1886). В 1910 г. становится священником, в 1913-м - принимает постриг, в 1914 г. - рукоположен во епископа Каневского, викария Киевской епархии. В том же году назначен ректором КДА и настоятелем Киево-Братского Богоявленского монастыря. 4 апреля 1923 г. был арестован и отправлен в Бутырскую тюрьму, затем - в ссылку в с. Ижма Зырянского края. По возвращении на Родину в 1924-м стал епископом Прилуцким, позже возведён в сан архиепископа и вновь назначен викарием Киевской епархии, архиепископом Каневским. Известен как исследователь книг Нового Завета. Скончался 26 февраля 1933 г. в Киеве. Могила находится на Лукьяновском кладбище.

Протоиерей Александр Глаголев родился в семье священника в 1872 году в Тульской губернии. Учился в КДА в 1894–98 гг. С 1899 г. начал в ней преподавать. Исполнял обязанности ректора КДА после ареста владыки Василия (Богдашевского), был настоятелем храма Николы Доброго на Подоле (до закрытия в 1934 г.), одним из лучших в Киеве знатоков Ветхого Завета, владел 18-ю древними и новыми языками. Защитил диссертацию на тему «Ветхозаветное Библейское учение об Ангелах», автор комментариев к «Толковой Библии» на ряд книг Ветхого и Нового Завета. В 1913. выступил экспертом в «деле Бейлиса». В том же году венчал Михаила Булгакова, писатель запечатлел его в образе отца Александра из «Белой гвардии». Был дважды арестован. Первый арест (в 1931 г.) продлился пять месяцев, во второй раз священника забрали в тюрьму 20 октября 1937 г. Скончался от пыток следователей НКВД спустя 36 дней - 25 ноября 1937 года.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Киев на торжества в честь Дня Крещения Руси прибудут мощи 19-ти святых и 5 чудотворных икон.