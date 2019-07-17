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Мэр Славянска Вадим Лях дал добро на первый в городе ЛГБТ-парад, - СМИ

Мэр Славянска Вадим Лях дал добро на первый в городе ЛГБТ-парад, - СМИ

25 и 26 августа в Славянске впервые в истории пройдет ЛГБТ-парад. Сообщество «ЛГБТ Актив Украина» поблагодарило мэра города Вадима Ляха за принятое решение и «активную гражданскую позицию». Об этом пишут «Известия».

В течение всех дней парада будет работать передвижной пункт по экспресс-тестированию на ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С, хламидиоз, гонорею, папилломавирус, цитомегаловирус, уриплазмоз, трихомоноз и другие заболевания, передающиеся половым путем. Участникам и гостям парада бесплатно раздадут радужную символику, просветительскую литературу и контрацептивы.

На парад приглашены представители ЛГБТ со всей Украины и 12 европейских стран. Гостей разместят в молодежном ЛГБТ лагере в лесопарковой зоне Славкурорта. Здесь организуют лекции по безопасному сексу, квесты, украинские вечерницы и финальную дискотеку. Парад профинасируют за счет европейского гранта. «Приглашаем поучаствовать всех, кто считает себя толерантным, открытым и уважает европейские ценности. Приезжайте, приходите семьями, будем праздновать вместе», — координатор мероприятия Марк Зоряный обещает сюрпризы и много интересного. Он также пригласил на парад жителей временно неподконтрольных территорий Донбасса.

В рамках мероприятия мэр Славянска Вадим Лях презентует проект строительства на базе Славкурорта реабилитационного центра для пострадавших от гомофобии. Объект станет частью глобального проекта развития Славкурорта, который реализует мэрия. Инвестиции для центра Вадим Лях нашел во время визита в ЕС.

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