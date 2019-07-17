Главные новости за 17 июля 2019 года

Зеленский подал в Раду закон о незаконном обогащении. За три дня до досрочных выборов. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду Украины законопроект о конфискации незаконных активов топ-чиновников. Соответствующий проект закона размещен на официальном сайте парламента за три дня до досрочных выборов. Несмотря на то, что проект закона определен президентом как неотложный, его текст пока не опубликован. Известно, что на данный момент его передали на рассмотрение руководству.

У Зеленского решили согнать журналистов в Совет по вопросам свободы слова. Офис президента Украины создает при нем Совет по вопросам свободы слова. Об этом сообщили в пресс-службе ОПУ со ссылкой на заявление заместителя руководителя Офиса Кирилла Тимошенко. По его словам, в Совет должны войти по одному представителю от каждой редакции «центральных СМИ». После того, как они определятся со своим представителям, им следует направить его имя и фамилию с указанием места работы и должности.

В Генпрокуратуре плотно взялись за Кучму. Генеральная прокуратура Украины внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований в отношении руководителя украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Леонида Кучмы по признакам уголовных преступлений, предусмотренных четырьмя статьями Уголовного кодекса Украины. Поводом стали его заявления, сделанные 5 июня 2019 года в Минске. Как сообщает отдел связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, сведения были внесены еще 7 июня по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (Государственная измена), ч. 1 ст. 14 (Приготовление к преступлению), ч. 1 ст. 114-1 (Воспрепятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований), ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 258-2 (Публичные призывы к совершению террористического акта с использованием средств массовой информации) УК Украины.

Молодая девушка протаранила агитационную палатку одной из партий в Харькове. В Харькове на просп. Юбилейном произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека. Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Харьковской области. В частности, как сообщается, 20-летняя девушка, пребывая за рулем автомобиля Nissan не справилась с управлением, вылетела на тротуар и снесла агитационную палатку одной из политических партий. После этого автомобиль проехал еще несколько метров и остановился лишь на газоне возле жилого дома.

Родные убитого Кирилла Тлявова хотят привлечь к ответственности несовершеннолетнего. Адвокаты семьи убитого 5-летнего Кирилла Тлявова ходатайствуют об объявлении подозрений всем четырем участникам развлечения со стрельбой, в результате которой погиб ребенок. Среди них один несовершеннолетний. «Не могу комментировать то, что говорит господин Труба, но если есть сообщение о подозрении, то очень хорошо, потому что означает, что наше ходатайство удовлетворено. Мы ходатайствовали о вручении сообщений о подозрении одному из свидетелей по этому делу, не полицейскому, а также сыну одного из фигурантов», — сказал адвокат Александр Щербина, комментируя «Украинской правде» заявление главы Государственного бюро расследований об объявлении третьего подозрения в этом деле.

Украинцы смогли насладиться частичным лунным затмением. В ночь на среду, 17 июля, украинцы имели возможность наблюдать частичное лунное затмение. Оно продолжалось около трех часов. Лунное затмение началось в 23-01 во вторник, а завершилось в 2-00 ночи среды.

В Киеве грузовик рухнул с моста. В ночь на среду, 17 июля, на Одесской площади в Киеве произошло резонансное ДТП. Тут фура Volvo, заезжая на мост, упала с него. Грузовик снес отбойник и два столба, упав под мост, после чего на дорогу пролилось горючее.

На суровой Николаевщине кандидат в народные депутаты застрелился из охотничьего ружья. В Первомайске обнаружено тело одного из кандидатов в народные депутаты Украины. Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Николаевской области. В частности, как сообщается, вечером 16 в боксе предприятия по улице Гвардейской охранники нашли тело 56-летнего директора, кандидата в народные депутаты Украины, с огнестрельным ранением.

Синоптики предупредили украинцев о непростых погодных условиях в день парламентских выборов. В воскресенье, 21 июля, в день выборов народных депутатов Верховной Рады по Украине ожидаются непростые погодные условия. Об этом сообщили в Гидрометцентре. По прогнозу синоптиков, дожди с грозами ожидаются почти по всей территории страны. Сухая погода возможна лишь на юго-востоке и в Крыму.

МВФ остался без главы. Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард объявила об уходе в отставку. Об этом сообщили в пресс-службе МВФ. В опубликованном заявлении она, в частности, сообщает, что подтвердила Исполнительному совету Фонда свою отставку с 12 сентября 2019 года.

Скоро импичмент? Конгресс официально обвинил Трампа в расизме. Президента США Дональда Трампа официально обвинили в расизме. Сделала это палата представителей в Конгрессе, приняв соответствующую резолюцию. В ней осуждаются недавние нападки главы Белого дома на женщин от Демократической партии. Резолюция получила сразу 240 голосов конгрессменов, против выступили 187 человек. Также резолюцию поддержали четыре республиканца.

Ученые заявили о смертельном вреде... соков. Французские врачи заявили о смертельной опасности соков и лимонадов. По их словам, такие напитки могут вызвать рак. Ученые проанализировали данные ста тысяч людей, средний возраст которых составил 42 года. Они поведали о своем питании, а также о других факторах, например — онкологии у родственников, вредных привычках и собственной физической активности.

Швейцарцы придумали, как делать шоколад без использования сахара. Известная швейцарская компания Nestle придумала, как производить шоколад без использования сахара. Это стало данью моде на здоровое питание. Новая технология производства шоколада уже получила патент.