Зеленский подал в Раду закон о незаконном обогащении. За три дня до досрочных выборов

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду Украины законопроект о конфискации незаконных активов топ-чиновников. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующий проект закона размещен на официальном сайте парламента за три дня до досрочных выборов.

Несмотря на то, что проект закона определен президентом как неотложный, его текст пока не опубликован. Известно, что на данный момент его передали на рассмотрение руководству.

Главным для рассмотрения среди комитетов определен Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Верховной Рады.

Отметим, что президент подал законопроект в уже собственноручно распущенный парламент. Последнее заседание народные депутаты VIII созыва провели 12 июля 2019 года.

Как сообщали СМИ, с целью принятия этого и ряда других законопроектов президент попросил председателя Верховной Рады собрать внеочередную сессию на 18 июля. Однако о результатах этой инициативы до сих пор ничего не известно.

Как сообщала «Фраза», 21 мая 2019 года Владимир Зеленский своим Указом распустил Верховную Раду VIII созыва. 23 мая он был опубликован в газете «Урядовый курьер». Таким образом, на следующий день стартовала избирательная кампания.

Как известно, внеочередные выборы пройдут уже в это воскресенье, 21 июля.